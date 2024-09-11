本港餐飲業市道未見好轉，再有連鎖食肆結業。上海小南國（3666）旗下品牌南小館、位於荃灣愉景新城的分店疑似已結業。就現場所見，有關分店已沒有開門營業，而愉景新城官網亦沒有再顯示該分店的資料。根據飲食資訊平台OpenRice顯示，該分店已結束營運。本報正向上海小南國查詢。
南小館以「新上海人、新上海菜」作為概念，提供糅合傳統上海菜同特色元素的上海點心同主食，主攻年輕同大眾市場。南小館曾在本港先後開設逾十間分店，遍布港九新界。撇除愉景新城分店，南小館現時僅餘一間位於青衣城的分店。
根據上海小南國發布的中期業績，截至今年6月30日止，上半年集團虧損擴大至2943.8萬元人民幣（下同），2023年同期虧損314.1萬元。期內收益下跌24.7%至1.82億元，其中香港南小館錄得收入1161.4萬元，按年跌14.1%，而集團旗下另一品牌上海小南國則錄得收入1367.1萬元，按年跌18.6%。
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