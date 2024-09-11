戴爾表示，在截至2025年2月的財年，限制外部招聘、崗位重組等措施將「導致整體員工人數繼續下降」。

戴爾正在積極擴大AI伺服器銷售，投資者對此興奮不已。截至周二收市，該公司股價今年以來上漲39%，並將於本月晚些時候加入標普500指數。

不過，由於這類伺服器需要搭載昂貴的AI晶片，對於戴爾及其競爭對手Super Micro Computer和惠普AI伺服器銷售利潤率的擔憂也在加劇。在最近一個季度，戴爾表示，AI伺服器銷售佔比增加損害了利潤率。

此外，戴爾個人電腦業務在經歷兩年下滑之後，並沒有像預期的那樣復蘇。戴爾8月30日報告第二季收入124億美元，按年下降4%，略低於預期，商用PC收入基本持平，消費者PC收入按年下降22%。

其他報道

南小館荃灣愉景新城分店疑已結業 港僅餘一間分店

據報美的稱香港IPO未達上限定價 或會認購失敗

日央行委員：經濟前景符預期就考慮加息 日圓升值見8個月最強

滬深三大指數低開 人行淨投2093億人幣

恒指低開182點 續低於250天線 科指跌0.98% 農夫山泉創上市新低

惠譽料中國GDP明年放緩至4.5% 政策利率將下調

摩通總裁稱市場對其業績預測過於樂觀 曾挫逾7% 見4年最大跌幅

港股ADR跌120點 夜期低水162點 美期跌 亞股個別發展

道指跌92點 美10年債息見15個月低 美2年10年息差第3日正數

北水增持工行 減持南方恆生科技