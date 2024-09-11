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戴爾將繼續裁員

彭博社報道，戴爾今年將繼續裁員以控制成本，但市場對個人電腦需求復蘇前景以及人工智能(AI)伺服器利潤率的擔憂仍然揮之不去。

戴爾表示，在截至2025年2月的財年，限制外部招聘、崗位重組等措施將「導致整體員工人數繼續下降」。

戴爾正在積極擴大AI伺服器銷售，投資者對此興奮不已。截至周二收市，該公司股價今年以來上漲39%，並將於本月晚些時候加入標普500指數。

不過，由於這類伺服器需要搭載昂貴的AI晶片，對於戴爾及其競爭對手Super Micro Computer和惠普AI伺服器銷售利潤率的擔憂也在加劇。在最近一個季度，戴爾表示，AI伺服器銷售佔比增加損害了利潤率。

此外，戴爾個人電腦業務在經歷兩年下滑之後，並沒有像預期的那樣復蘇。戴爾8月30日報告第二季收入124億美元，按年下降4%，略低於預期，商用PC收入基本持平，消費者PC收入按年下降22%。

 

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