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港元拆息普遍向下 隔夜息見逾4個月低 1個月HIBOR終止2連升

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連升，跌1.25點子至3.88643%，是9月5日後最低，當日報3.88607%。對上一次終止2連升是9月3日，當日拆息報3.89929%。

港元現報7.7964元升值12點子，曾貶值最多1點子，報7.7977元，亦曾升值最多17點子，報7.7959元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌35.61點子至2.93274%，是4月24日後最低；1星期HIBOR跌9.04點子至3.52095%，是4月24日後最低；2星期HIBOR跌8.81點子至3.63369%，是9月4日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.21點子至4.11208%，是9月9日後最高；6個月期HIBOR跌0.93點子至4.14287%，是2023年5月3日後最低；12個月期HIBOR跌3.88點子至4.14518%，是2022年9月21日後最低。

美元指數現報101.525貶值0.105點或0.1%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.21841%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.3298%，連續4日收窄，利差是2024年8月07日後最窄，當日差距為-1.3057%。

對上一次連續4日收窄，是2024年8月19日，當日利差報-1.3401%。

 

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