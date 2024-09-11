恒指半日跌241點或1.4%，報16992點，大市成交金額571億元；國指跌87點或1.46%，報5938點。恒生科技指數收報3425點，跌0.72%。

藍籌股成交金額269.71億元，佔大市成交47.23%；科指成份股成交金額108.45億元，佔大市成交18.99%；國指成份股成交金額221.06億元，佔大市成交38.71%。

24隻雙櫃台股，總成交0.3億元人民幣，相當於約0.32億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加0.41%，至89.33億元，佔大市成交15.62%。牛熊證成交金額43.93億元，增加13.29%；窩輪成交金額45.39億元，減少9.53%。

藍籌12隻升，66隻下跌，4隻無升跌。藥明生物（2269）升2.75%，收報11.2元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌8.26%，收報5.44元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，23隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報23.45元，升2.63%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.03元，跌5.5%。

恒指續低於250天線(17244.63點)。科指續低於20天線(3470.23點)。

北水南下合計淨流出13.09億元，終止連續2日流入北水本月累計流入230.73億元，按月減少44.9%，連續第3個月減少，金額是1月後新低，連續第15個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.57%，低見16964.28點，是8月15日16926.47點後最低。

科指曾跌最多0.98%，是9月9日後最大跌幅，當日跌幅為2.21%。低見3416.76點，是9月10日3403.55點後最低。

國指曾跌最多1.63%，是9月9日後最大跌幅，當日跌幅為2.46%。低見5928.37點，是8月8日5857.2點後最低。

遠洋集團（3377）在港清盤呈請聆訊押後至9月23日。收報0.194元，升1.57%。

攻港七年 度小月香港分店據報全線結業。上海小南國（3666）收報0.024元，無升跌。

藥明康德（2359）再出資10億元人民幣回購A股。收報33.7元，升4.66%。

旭輝（0884）上月合同銷售跌57%至19億人幣。收報0.204元，無升跌。

中港照相（1123）旗下快圖美與CaptureTM合作推相片數碼化服務。收報0.108元，無升跌。

遠洋（3377）：逾75%的A組債務持有人已加入重組支持協議。收報0.194元，升1.57%。

騰訊（0700）在澳門銀河推出微信刷掌支付，覆蓋逾60商鋪和服務點。收報367元，跌0.43%。

銀娛（0027）見52周低28.05元，收報28.05元，跌2.94%。

傳遞娛樂（1326）委任姜磊為首席執行官。收報0.03元，無升跌。

科軒動力（0476）近月股價低於0.1元，擬合股。收報0.09元，跌6.25%。

國泰（0293）：頭等及商務艙乘客可享免費機上Wi-Fi，料明年中延伸至整個機隊。收報7.86元，跌0.13%。

華為發布全球首款三折疊屏手機Mate XT，售價19,999元人幣起。手機設備普遍下跌。

丘鈦（1478）收報4.27元，跌3.61%。

舜宇（2382）收報45.15元，跌1.1%。

高偉電子（1415）收報21.25元，升3.16%。

瑞聲（2018）收報28.85元，跌1.87%。

比亞迪電子（0285）收報25.3元，跌2.88%。

信利國際（0732）收報0.91元，跌2.15%。

小米（1810）收報18.78元，升0.64%。

葉維義、謝清海，再增持惠理（0806）。收報1.24元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，康耐特光學（2276）創上市新高，見13.9元，收報13.74元，升0.44%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1092.8元，收報1092.8元，升0.11%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1069.1元，收報1068.65元，跌0.02%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1147.4元，收報1147.4元，升0.03%；貝克微（2149）創上市新高，見28元，收報27.55元，升0.36%；南方美國國債20（3433）創上市新高，見79.6元，收報79.5元，升1.22%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見107.5元，收報104.5元，升1.46%；同源康醫藥（2410）創上市新高，見33.9元，收報32.2元，升0.31%；瑞風新能源（0527）創52周高，見0.75元，收報0.71元，跌1.39%；中國秦發（0866）創52周高，見1.13元，收報1.08元，跌2.7%；佳辰控股（1937）創52周高，見1.81元，收報0.45元，升87.5%；ＡＢＦ港債指數（2819）創52周高，見100.9元，收報100.9元，升0.55%；沛富基金（2821）創52周高，見111.9元，收報111.9元，升0.18%；華夏亞投債（3141）創52周高，見14.85元，收報14.85元，升0.95%。

破底股方面

40隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見2.34元，收報2.36元，跌0.84%；滔搏（6110）低見2.11元，收報2.23元，跌16.17%；招商局置地（0978）低見0.21元，收報0.211元，跌6.64%；廣汽集團（2238）低見2.2元，收報2.22元，跌1.77%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.465元，收報0.47元，跌2.08%；九毛九（9922）低見2.22元，收報2.26元，跌0.44%；呷哺呷哺（0520）低見0.79元，收報0.8元，跌2.44%；新世界發展（0017）低見6.26元，收報6.32元，跌3.36%；百威（1876）低見7.86元，收報7.88元，跌3.55%；農夫山泉（9633）低見24.55元，收報25.3元，跌0.39%。

119隻股份創52周低，其中十隻包括，合生（0754）低見2.52元，收報2.54元，跌1.17%；保利置業（0119）低見1.15元，收報1.15元，跌1.71%；中海宏洋（0081）低見1.37元，收報1.4元，跌0.71%；新濠國際發展（0200）低見3.87元，收報3.9元，跌1.52%；永利澳門（1128）低見4.82元，收報4.83元，跌3.01%；銀河娛樂（0027）低見28.05元，收報28.05元，跌2.94%；信德（0242）低見0.61元，收報0.62元，跌1.59%；周生生（0116）低見5.83元，收報5.84元，跌1.85%；北京汽車（1958）低見1.74元，收報1.75元，跌2.78%；莎莎國際（0178）低見0.62元，收報0.63元，跌1.56%。

異動股

上升異動股，包括，佳辰控股（1937）創52周高，見1.81元，收報0.45元，升87.5%；恒益控股（1894）收報0.029元，升52.63%；寶聯控股（8201）收報0.047元，升51.61%；恆新豐控股（1920）收報0.55元，升48.65%；泰凌醫藥（1011）收報0.3元，升38.25%；天利控股集團（0117）收報0.33元，升36.93%；朗詩綠色生活（1965）收報0.218元，升28.99%；世紀集團國際（2113）收報0.042元，升27.27%；華檢醫療（1931）收報1.55元，升26.02%；森美控股（0756）收報0.98元，升25.64%。

下跌異動股，包括，巨星傳奇（6683）創上市新低，見3.71元，收報3.86元，跌58.63%；聚利寶控股（8527）創上市新低，見0.071元，收報0.086元，跌31.75%；集信國控（8629）創上市新低，見6.8元，收報6.8元，跌31.31%；富譽控股（8269）創上市新低，見0.021元，收報0.021元，跌25%；茶百道（2555）創上市新低，見4.44元，收報4.5元，跌23.21%；聯合能源集團（0467）收報0.34元，跌22.73%；上諭集團（1633）收報0.085元，跌21.3%；元力控股（1933）創上市新低，見0.12元，收報0.12元，跌20%；中國三迪（0910）創上市新低，見0.021元，收報0.021元，跌19.23%；中國宏光（8646）收報0.32元，跌18.99%。

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