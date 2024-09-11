moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日跌241點 科指跌0.7% 北水轉流出

美股個別發展，日圓升值，美期、日股、A股、港股下跌，恒指國指見逾3周低。恒指今早低開182點，高位跌153點，低位跌269點，高低波幅117點。上升股份比例為13.1%，下跌為34.09%，無升跌為52.79%。

恒指半日跌241點或1.4%，報16992點，大市成交金額571億元；國指跌87點或1.46%，報5938點。恒生科技指數收報3425點，跌0.72%。

藍籌股成交金額269.71億元，佔大市成交47.23%；科指成份股成交金額108.45億元，佔大市成交18.99%；國指成份股成交金額221.06億元，佔大市成交38.71%。

24隻雙櫃台股，總成交0.3億元人民幣，相當於約0.32億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加0.41%，至89.33億元，佔大市成交15.62%。牛熊證成交金額43.93億元，增加13.29%；窩輪成交金額45.39億元，減少9.53%。

藍籌12隻升，66隻下跌，4隻無升跌。藥明生物（2269）升2.75%，收報11.2元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌8.26%，收報5.44元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，23隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報23.45元，升2.63%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.03元，跌5.5%。

恒指續低於250天線(17244.63點)。科指續低於20天線(3470.23點)。

北水南下合計淨流出13.09億元，終止連續2日流入北水本月累計流入230.73億元，按月減少44.9%，連續第3個月減少，金額是1月後新低，連續第15個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.57%，低見16964.28點，是8月15日16926.47點後最低。

科指曾跌最多0.98%，是9月9日後最大跌幅，當日跌幅為2.21%。低見3416.76點，是9月10日3403.55點後最低。

國指曾跌最多1.63%，是9月9日後最大跌幅，當日跌幅為2.46%。低見5928.37點，是8月8日5857.2點後最低。

遠洋集團（3377）在港清盤呈請聆訊押後至9月23日。收報0.194元，升1.57%。

攻港七年 度小月香港分店據報全線結業。上海小南國（3666）收報0.024元，無升跌。

藥明康德（2359）再出資10億元人民幣回購A股。收報33.7元，升4.66%。

旭輝（0884）上月合同銷售跌57%至19億人幣。收報0.204元，無升跌。

中港照相（1123）旗下快圖美與CaptureTM合作推相片數碼化服務。收報0.108元，無升跌。

遠洋（3377）：逾75%的A組債務持有人已加入重組支持協議。收報0.194元，升1.57%。

騰訊（0700）在澳門銀河推出微信刷掌支付，覆蓋逾60商鋪和服務點。收報367元，跌0.43%。

銀娛（0027）見52周低28.05元，收報28.05元，跌2.94%。

傳遞娛樂（1326）委任姜磊為首席執行官。收報0.03元，無升跌。

科軒動力（0476）近月股價低於0.1元，擬合股。收報0.09元，跌6.25%。

國泰（0293）：頭等及商務艙乘客可享免費機上Wi-Fi，料明年中延伸至整個機隊。收報7.86元，跌0.13%。

華為發布全球首款三折疊屏手機Mate XT，售價19,999元人幣起。手機設備普遍下跌。

丘鈦（1478）收報4.27元，跌3.61%。

舜宇（2382）收報45.15元，跌1.1%。

高偉電子（1415）收報21.25元，升3.16%。

瑞聲（2018）收報28.85元，跌1.87%。

比亞迪電子（0285）收報25.3元，跌2.88%。

信利國際（0732）收報0.91元，跌2.15%。

小米（1810）收報18.78元，升0.64%。

葉維義、謝清海，再增持惠理（0806）。收報1.24元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，康耐特光學（2276）創上市新高，見13.9元，收報13.74元，升0.44%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1092.8元，收報1092.8元，升0.11%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1069.1元，收報1068.65元，跌0.02%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1147.4元，收報1147.4元，升0.03%；貝克微（2149）創上市新高，見28元，收報27.55元，升0.36%；南方美國國債20（3433）創上市新高，見79.6元，收報79.5元，升1.22%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見107.5元，收報104.5元，升1.46%；同源康醫藥（2410）創上市新高，見33.9元，收報32.2元，升0.31%；瑞風新能源（0527）創52周高，見0.75元，收報0.71元，跌1.39%；中國秦發（0866）創52周高，見1.13元，收報1.08元，跌2.7%；佳辰控股（1937）創52周高，見1.81元，收報0.45元，升87.5%；ＡＢＦ港債指數（2819）創52周高，見100.9元，收報100.9元，升0.55%；沛富基金（2821）創52周高，見111.9元，收報111.9元，升0.18%；華夏亞投債（3141）創52周高，見14.85元，收報14.85元，升0.95%。

破底股方面

40隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見2.34元，收報2.36元，跌0.84%；滔搏（6110）低見2.11元，收報2.23元，跌16.17%；招商局置地（0978）低見0.21元，收報0.211元，跌6.64%；廣汽集團（2238）低見2.2元，收報2.22元，跌1.77%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.465元，收報0.47元，跌2.08%；九毛九（9922）低見2.22元，收報2.26元，跌0.44%；呷哺呷哺（0520）低見0.79元，收報0.8元，跌2.44%；新世界發展（0017）低見6.26元，收報6.32元，跌3.36%；百威（1876）低見7.86元，收報7.88元，跌3.55%；農夫山泉（9633）低見24.55元，收報25.3元，跌0.39%。

119隻股份創52周低，其中十隻包括，合生（0754）低見2.52元，收報2.54元，跌1.17%；保利置業（0119）低見1.15元，收報1.15元，跌1.71%；中海宏洋（0081）低見1.37元，收報1.4元，跌0.71%；新濠國際發展（0200）低見3.87元，收報3.9元，跌1.52%；永利澳門（1128）低見4.82元，收報4.83元，跌3.01%；銀河娛樂（0027）低見28.05元，收報28.05元，跌2.94%；信德（0242）低見0.61元，收報0.62元，跌1.59%；周生生（0116）低見5.83元，收報5.84元，跌1.85%；北京汽車（1958）低見1.74元，收報1.75元，跌2.78%；莎莎國際（0178）低見0.62元，收報0.63元，跌1.56%。

異動股

上升異動股，包括，佳辰控股（1937）創52周高，見1.81元，收報0.45元，升87.5%；恒益控股（1894）收報0.029元，升52.63%；寶聯控股（8201）收報0.047元，升51.61%；恆新豐控股（1920）收報0.55元，升48.65%；泰凌醫藥（1011）收報0.3元，升38.25%；天利控股集團（0117）收報0.33元，升36.93%；朗詩綠色生活（1965）收報0.218元，升28.99%；世紀集團國際（2113）收報0.042元，升27.27%；華檢醫療（1931）收報1.55元，升26.02%；森美控股（0756）收報0.98元，升25.64%。

下跌異動股，包括，巨星傳奇（6683）創上市新低，見3.71元，收報3.86元，跌58.63%；聚利寶控股（8527）創上市新低，見0.071元，收報0.086元，跌31.75%；集信國控（8629）創上市新低，見6.8元，收報6.8元，跌31.31%；富譽控股（8269）創上市新低，見0.021元，收報0.021元，跌25%；茶百道（2555）創上市新低，見4.44元，收報4.5元，跌23.21%；聯合能源集團（0467）收報0.34元，跌22.73%；上諭集團（1633）收報0.085元，跌21.3%；元力控股（1933）創上市新低，見0.12元，收報0.12元，跌20%；中國三迪（0910）創上市新低，見0.021元，收報0.021元，跌19.23%；中國宏光（8646）收報0.32元，跌18.99%。

 

其他報道

法院允許許家印前妻在資產遭凍結後 每月最多花費2萬英鎊

遠洋集團在港清盤呈請聆訊押後至9月23日

滬深三大指數半日個別走 滬指獨憔悴 收跌0.92%

美銀料第三季投行業務疲軟 交易收入溫和增長

港元拆息普遍向下 隔夜息見逾4個月低 1個月HIBOR終止2連升

瑞銀料標普500指數將下跌至少10%

攻港七年 度小月香港分店據報全線結業

高盛：全球同步減息 利好美元

戴爾將繼續裁員

南小館荃灣愉景新城分店疑已結業 港僅餘一間分店

據報美的稱香港IPO未達上限定價 或會認購失敗

日央行委員：經濟前景符預期就考慮加息 日圓升值見8個月最強

滬深三大指數低開 人行淨投2093億人幣

恒指低開182點 續低於250天線 科指跌0.98% 農夫山泉創上市新低