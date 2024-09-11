港鐵（0066）完成首次公募離岸人民幣綠色債券定價，金額45億元，當中包括30億元10年期及15億元30年期人幣綠色債券。匯豐、渣打為聯席全球協調行、聯席簿記行及聯席主承銷商。
渣打表示，是次交易受到亞洲區內外高質素和多元化的投資者熱烈追捧，包括主權基金、資產管理公司、銀行、保險公司和私人銀行等。此次發行的最終訂單認購額高達近200億元人民幣，投資者數目眾多，對長年期的離岸人民幣債而言十分難得，顯示港鐵公司的信貸質素優越過人。
匯豐投資銀行亞太區債務資本市場董事總經理伍富斌表示，「匯豐十分高興能夠擔任港鐵公司首次發行45億公募離岸人民幣綠色債券的聯席全球協調行、聯席簿記行及聯席主承銷商。此次發行中的30年期債券為企業在離岸人民幣債券市場公募發行最長年期的債券，有助進一步鞏固本港作為全球主要離岸人民幣中心的領導地位。是次發行能為國際投資者的人民幣資產配置提供更豐富的選擇，此外，來自投資者的認購反應熱烈，亦有助支持離岸人民幣債券利率曲線長端的流動性」。
渣打大中華及北亞地區資本巿場主管嚴守敬表示，「渣打銀行非常榮幸支持港鐵公司首次發行公募離岸人民幣債券，並透過此批綠色債券，協助港鐵公司進一步推動可持續發展，共同為低碳未來作出貢獻」。
「儘管近幾個星期資本巿場的債券發行十分活躍，港鐵公司所發行的債券仍能吸引眾多投資者，足證港鐵公司別具優勢，透過不同的融資渠道、以相當吸引的成本取得資金，同時擴濶投資者基礎。巿場對是次長年期離岸人民幣債券的熱烈追捧，亦顯示離岸人民幣債券公開巿場具增長潛力。今年直至8月底，離岸人民幣債券發行按年增長近一成。我們相信港鐵公司的成功，能夠吸引更多本地及國際發行人踏足『點心債』巿場」。
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