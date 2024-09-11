moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

周杰倫概念股巨星傳奇 急挫逾78%

周杰倫將於12月上旬在台北大巨蛋開唱，成為第一位在台北大巨蛋舉辦專場演唱會的歌手，不過由其母親支持的巨星傳奇（6683）則急跌最多78.14%，創上市以來最大跌幅，低見2.04元，創上市新低。連跌第4日，累計跌7.77元。目前成交金額逾3.06億元。