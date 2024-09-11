文章日期：2024年9月11日 15:59
周杰倫將於12月上旬在台北大巨蛋開唱，成為第一位在台北大巨蛋舉辦專場演唱會的歌手，不過由其母親支持的巨星傳奇（6683）則急跌最多78.14%，創上市以來最大跌幅，低見2.04元，創上市新低。連跌第4日，累計跌7.77元。目前成交金額逾3.06億元。
該公司出售的零售產品與周杰倫本人密不可分，其中包括防彈咖啡品牌之一：魔胴。巨星傳奇還銷售皮膚和保健產品。
其他報道
港鐵完成45億離岸人民幣綠色債券定價 超額認購逾3倍
滬深三大指數午後個別發展 滬指跌0.82%
碧桂園稱將通過盤活資產 儘全力履行保交房義務
OneDegree 推出風險情報平台MAMORI
證券及期貨專業總會：昐各持份者為打風開市作提前準備
賀錦麗辯論較佳 人民幣轉升值 瑞穗稱大升機會不高
本田內地裁員 三座工廠停產
報告：上季全球智能手機銷量升6% 增幅創3年高
比亞迪否認調高今年銷量目標至400萬輛
【有片：埋身擊】美元兌日圓或續跌 宜採取高沽美元策略
半日沽空金額增14% 盈富沽空增2.8倍
恒指半日跌241點 科指跌0.7% 北水轉流出
法院允許許家印前妻在資產遭凍結後 每月最多花費2萬英鎊
遠洋集團在港清盤呈請聆訊押後至9月23日