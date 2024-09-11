法國巴黎銀行亞太區宏觀研究統籌總監兼亞太區股票及衍生品策略主管呂成表示，目前恒生中國企業指數（HSCEI）或MSCI中國指數，相較於過去十年時相比，目前的估值低於一個標準差。他續指，雖然市場對於港股對期望不大，但若有適當及協調的政策出台，法巴認為於今年年底前港股市場，仍有5%至10%的上升空間。
呂成解釋，內地正盛傳進一步下調存量房貸利率，並容許存量房貸尋求轉按，或可為消費者釋放少許購買力，惟措施將令內地銀行帶來打撃。他表示，若同時配合其他貨幣或其他財政政策推出，令中國債券殖利率曲線更陡（即長債孽息率上升、短債孽息率下跌），亦有助舒緩有買中國債券的內銀，因減息所帶來的淨息差壓力，同時亦有助改善股票市場氣氛。
呂成續指，今年以來內地當局推出一系政策，惟其出台的政策並不是協調，相信若有較佳協調的政策出台會令市場氣氛改善。他亦指出，待內地「出招」時，本港股票市場亦有部份投資機會，如高派息及有回購計劃的公司股份，今年亦見部份國企開始首派中期息。
呂成提到，內地股指表現欠佳，認為中國方面亦有部分投資主題，如電力市場改革 （power market reform），而內地當局昐改革整個電力市場，由發電班電力應用等等，其改革亦為三中全會中提出的重點之一。
其他報道
港元拆息普遍向下 隔夜息見逾4個月低 1個月HIBOR終止2連升