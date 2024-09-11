呂成解釋，內地正盛傳進一步下調存量房貸利率，並容許存量房貸尋求轉按，或可為消費者釋放少許購買力，惟措施將令內地銀行帶來打撃。他表示，若同時配合其他貨幣或其他財政政策推出，令中國債券殖利率曲線更陡（即長債孽息率上升、短債孽息率下跌），亦有助舒緩有買中國債券的內銀，因減息所帶來的淨息差壓力，同時亦有助改善股票市場氣氛。

呂成續指，今年以來內地當局推出一系政策，惟其出台的政策並不是協調，相信若有較佳協調的政策出台會令市場氣氛改善。他亦指出，待內地「出招」時，本港股票市場亦有部份投資機會，如高派息及有回購計劃的公司股份，今年亦見部份國企開始首派中期息。

呂成提到，內地股指表現欠佳，認為中國方面亦有部分投資主題，如電力市場改革 （power market reform），而內地當局昐改革整個電力市場，由發電班電力應用等等，其改革亦為三中全會中提出的重點之一。

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