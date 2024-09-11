moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市跌125點 北水流出3周最多 科指連升兩日

市場關注今晚美國通脹數據，判斷減息力度，而日央行委員稱經濟前景符預期就考慮加息，刺激日圓升值見8個月最強，日股、美期下跌，美2年期債息率跌至3.546%，見2022年9月後新低，A股、港股下跌，恒指國指早市曾見逾三周新低，科指則連升兩日。大市成交降，但仍逾千億，北水則較流出，金額3周最多。恒指波幅續收窄，降至160點，一周最窄。

恒指今早低開182點，高位跌109點，低位跌269點，高低波幅161點，是9月3日後最窄，當日報141.81點。上升股份比例為20.31%，下跌為39.96%，無升跌為39.72%。

恒指收市跌125點或0.73%，報17108點，大市成交金額1057億元，較上日減少1.5%；國指跌43點或0.73%，報5982點。恒生科技指數收報3450點，升0.01%。

藍籌股成交金額536.45億元，佔大市成交50.75%；科指成份股成交金額216.11億元，佔大市成交20.44%；國指成份股成交金額439.55億元，佔大市成交41.58%。

24隻雙櫃台股，總成交0.5億元人民幣，相當於約0.54億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加9.87%，至97.75億元，佔大市成交9.24%。牛熊證成交金額49.09億元，增加26.61%；窩輪成交金額48.65億元，減少3.04%。

藍籌21隻升，60隻下跌，1隻無升跌。藥明生物（2269）升3.67%，收報11.3元，是升幅最大的藍籌，華潤電力（0836）跌5.66%，收報18.34元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，18隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報23.75元，升3.94%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.03元，跌5.5%。

恒指續低於250天線(17245.09點)。科指續低於20天線(3471.49點)。

北水南下合計淨流出59.05億元，終止連續2日流入，流出金額是8月19日後最多，當日為61.79億元。北水本月累計流入184.78億元，按月減少55.87%，連續第3個月減少，金額是2023年12月後新低，連續第15個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.57%，是9月9日後最大跌幅，當日跌幅為2.16%。低見16964.28點，是8月15日16926.47點後最低。收市報17108.71點，是8月9日後收市新低，當日報17090.23點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月30日。

科指曾升最多0.18%，是9月10日後最大升幅，當日升幅為0.9%。高見3457點，是9月10日3467.59點後最高。今日收市報3450.92點，是9月5日後收市新高，當日報3487.8點。現報3450.92點，升0.01%。連升2日，累計升14.17點，對上一次連升2日是8月30日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月4日。

國指曾跌最多1.63%，是9月9日後最大跌幅，當日跌幅為2.46%。低見5928.37點，是8月8日5857.2點後最低。今日收市報5982.55點，是8月8日後收市新低，當日報5941.47點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月30日。

午後消息股表現

周杰倫概念股巨星傳奇（6683）急挫逾78%。創上市新低，見2.04元，收報2.59元，跌72.24%。

港鐵（0066）完成45億離岸人民幣綠色債券定價 超額認購逾3倍。收報26.6元，升0.76%。

碧桂園（2007）稱將通過盤活資產 儘全力履行保交房義務。停牌。

比亞迪（1211）否認調高今年銷量目標至400萬輛。收報240.2元，升1.69%。

今早及隔晚消息股表現

遠洋集團（3377）在港清盤呈請聆訊押後至9月23日。收報0.188元，跌1.57%。

攻港七年 度小月香港分店據報全線結業。上海小南國（3666）平上市低位0.022元，收報0.022元，跌8.33%。

藥明康德（2359）再出資10億元人民幣回購A股。收報34.4元，升6.83%。

旭輝（0884）上月合同銷售跌57%至19億人幣。收報0.21元，升2.94%。

中港照相（1123）旗下快圖美與CaptureTM合作推相片數碼化服務。收報0.11元，升1.85%。

遠洋（3377）：逾75%的A組債務持有人已加入重組支持協議。收報0.188元，跌1.57%。

騰訊（0700）在澳門銀河推出微信刷掌支付，覆蓋逾60商鋪和服務點。收報370.2元，升0.43%。

銀娛（0027）見52周低27.7元，收報27.9元，跌3.46%。

傳遞娛樂（1326）委任姜磊為首席執行官。收報0.032元，升6.67%。

科軒動力（0476）近月股價低於0.1元，擬合股。收報0.092元，跌4.17%。

國泰（0293）：頭等及商務艙乘客可享免費機上Wi-Fi，料明年中延伸至整個機隊。收報7.89元，升0.25%。

華為發布全球首款三折疊屏手機Mate XT，售價19,999元人幣起。手機設備普遍向下。

鴻騰（6088）收報1.85元，跌2.63%。

丘鈦（1478）收報4.24元，跌4.29%。

舜宇（2382）收報44.6元，跌2.3%。

高偉電子（1415）收報21.25元，升3.16%。

通達（0698）收報0.072元，跌2.7%。

瑞聲（2018）收報29.15元，跌0.85%。

比亞迪電子（0285）收報25.55元，跌1.92%。

信利國際（0732）收報0.92元，跌1.08%。

富智康（2038）收報0.74元，跌2.63%。

小米（1810）收報18.96元，升1.61%。

葉維義、謝清海，再增持惠理（0806）。收報1.25元，升0.81%。

破頂股表現

破頂股包括，SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1820.5元，收報1817元，升0.75%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見4.24元，收報4.24元，升3.67%；康耐特光學（2276）創上市新高，見13.98元，收報13.98元，升2.19%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1820.5元，收報1817元，升0.75%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1092.8元，收報1092.8元，升0.11%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見894.05元，收報893.9元，升0.08%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1069.1元，收報1068.9元，無升跌；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1147.4元，收報1147.4元，升0.03%；ＰＰ國債－Ｕ（9817）創上市新高，見17.7元，收報17.7元，升0.28%；貝克微（2149）創上市新高，見28元，收報27.5元，升0.18%；南方美國國債20（3433）創上市新高，見79.8元，收報79.78元，升1.58%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見109.7元，收報108元，升4.85%；同源康醫藥（2410）創上市新高，見33.9元，收報32元，跌0.31%；瑞風新能源（0527）創52周高，見0.75元，收報0.72元，無升跌；達利國際（0608）創52周高，見1.68元，收報1.68元，升9.45%；國美金融科技（0628）創52周高，見0.44元，收報0.365元，升25.86%；中國秦發（0866）創52周高，見1.13元，收報1.04元，跌6.31%；佳辰控股（1937）創52周高，見1.81元，收報0.3元，升25%；盛業（6069）創52周高，見5.9元，收報5.86元，跌0.17%；INTERRA ACQ-Z（7801）創52周高，見9.25元，收報9.25元，無升跌；TECHSTARACQ-Z（7855）創52周高，見8.9元，收報8.9元，無升跌；皓文控股（8019）創52周高，見0.4元，收報0.38元，升1.33%；德益控股（9900）創52周高，見2.1元，收報2.1元，升2.44%。

破底股方面

69隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見2.34元，收報2.38元，無升跌；滔搏（6110）低見2.11元，收報2.23元，跌16.17%；寶龍地產（1238）低見0.3元，收報0.305元，跌15.28%；招商局置地（0978）低見0.21元，收報0.214元，跌5.31%；融信中國（3301）低見0.095元，收報0.095元，跌7.77%；希教國際控股（1765）低見0.177元，收報0.181元，跌1.63%；楓葉教育（1317）低見0.195元，收報0.198元，跌5.26%；廣汽集團（2238）低見2.2元，收報2.21元，跌2.21%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.46元，收報0.47元，跌2.08%；九毛九（9922）低見2.22元，收報2.26元，跌0.44%。

133隻股份創52周低，其中十隻包括，合生（0754）低見2.47元，收報2.49元，跌3.11%；保利置業（0119）低見1.15元，收報1.17元，無升跌；中海宏洋（0081）低見1.37元，收報1.41元，無升跌；新濠國際發展（0200）低見3.83元，收報3.86元，跌2.53%；永利澳門（1128）低見4.74元，收報4.8元，跌3.61%；銀河娛樂（0027）低見27.7元，收報27.9元，跌3.46%；信德（0242）低見0.61元，收報0.63元，無升跌；周生生（0116）低見5.82元，收報5.88元，跌1.18%；東方表行集團（0398）低見3.21元，收報3.24元，升0.31%；東風集團股份（0489）低見1.9元，收報1.91元，跌0.52%。

異動股

上升異動股，包括，恒益控股（1894）收報0.029元，升52.63%；寶聯控股（8201）收報0.045元，升45.16%；駿東控股（8277）收報0.16元，升44.14%；順騰國際控股（0932）收報0.036元，升44%；普樂師集團控股（2486）收報5.48元，升41.6%；恆新豐控股（1920）收報0.52元，升40.54%；華檢醫療（1931）收報1.57元，升27.64%；國美金融科技（0628）創52周高，見0.44元，收報0.365元，升25.86%；佳辰控股（1937）創52周高，見1.81元，收報0.3元，升25%；大山教育（9986）收報1.92元，升22.29%；摩比發展（0947）收報0.165元，升21.32%。

下跌異動股，包括，巨星傳奇（6683）創上市新低，見2.04元，收報2.59元，跌72.24%；集信國控（8629）創上市新低，見6.8元，收報6.82元，跌31.11%；聚利寶控股（8527）創上市新低，見0.071元，收報0.087元，跌30.95%；聯合能源集團（0467）收報0.31元，跌29.55%；豐展控股（1826）收報0.045元，跌26.23%；茶百道（2555）創上市新低，見4.44元，收報4.5元，跌23.21%；中國醫療集團（8225）收報0.071元，跌21.11%；國銳地產（0108）收報0.32元，跌20.99%；易居企業控股（2048）收報0.08元，跌20%；上諭集團（1633）收報0.087元，跌19.44%。

其他報道

美的招股第三日公開認購終足額 超購0.4倍

周杰倫概念股巨星傳奇 急挫逾78%

港鐵完成45億離岸人民幣綠色債券定價 超額認購逾3倍

滬深三大指數午後個別發展 滬指跌0.82%

碧桂園稱將通過盤活資產 儘全力履行保交房義務

OneDegree 推出風險情報平台MAMORI

證券及期貨專業總會：昐各持份者為打風開市作提前準備

賀錦麗辯論較佳 人民幣轉升值 瑞穗稱大升機會不高

本田內地裁員 三座工廠停產

報告：上季全球智能手機銷量升6% 增幅創3年高

比亞迪否認調高今年銷量目標至400萬輛

【有片：埋身擊】美元兌日圓或續跌 宜採取高沽美元策略

半日沽空金額增14% 盈富沽空增2.8倍

恒指半日跌241點 科指跌0.7% 北水轉流出