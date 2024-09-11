恒指今早低開182點，高位跌109點，低位跌269點，高低波幅161點，是9月3日後最窄，當日報141.81點。上升股份比例為20.31%，下跌為39.96%，無升跌為39.72%。

恒指收市跌125點或0.73%，報17108點，大市成交金額1057億元，較上日減少1.5%；國指跌43點或0.73%，報5982點。恒生科技指數收報3450點，升0.01%。

藍籌股成交金額536.45億元，佔大市成交50.75%；科指成份股成交金額216.11億元，佔大市成交20.44%；國指成份股成交金額439.55億元，佔大市成交41.58%。

24隻雙櫃台股，總成交0.5億元人民幣，相當於約0.54億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加9.87%，至97.75億元，佔大市成交9.24%。牛熊證成交金額49.09億元，增加26.61%；窩輪成交金額48.65億元，減少3.04%。

藍籌21隻升，60隻下跌，1隻無升跌。藥明生物（2269）升3.67%，收報11.3元，是升幅最大的藍籌，華潤電力（0836）跌5.66%，收報18.34元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，18隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報23.75元，升3.94%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.03元，跌5.5%。

恒指續低於250天線(17245.09點)。科指續低於20天線(3471.49點)。

北水南下合計淨流出59.05億元，終止連續2日流入，流出金額是8月19日後最多，當日為61.79億元。北水本月累計流入184.78億元，按月減少55.87%，連續第3個月減少，金額是2023年12月後新低，連續第15個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.57%，是9月9日後最大跌幅，當日跌幅為2.16%。低見16964.28點，是8月15日16926.47點後最低。收市報17108.71點，是8月9日後收市新低，當日報17090.23點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月30日。

科指曾升最多0.18%，是9月10日後最大升幅，當日升幅為0.9%。高見3457點，是9月10日3467.59點後最高。今日收市報3450.92點，是9月5日後收市新高，當日報3487.8點。現報3450.92點，升0.01%。連升2日，累計升14.17點，對上一次連升2日是8月30日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月4日。

國指曾跌最多1.63%，是9月9日後最大跌幅，當日跌幅為2.46%。低見5928.37點，是8月8日5857.2點後最低。今日收市報5982.55點，是8月8日後收市新低，當日報5941.47點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月30日。

午後消息股表現

周杰倫概念股巨星傳奇（6683）急挫逾78%。創上市新低，見2.04元，收報2.59元，跌72.24%。

港鐵（0066）完成45億離岸人民幣綠色債券定價 超額認購逾3倍。收報26.6元，升0.76%。

碧桂園（2007）稱將通過盤活資產 儘全力履行保交房義務。停牌。

比亞迪（1211）否認調高今年銷量目標至400萬輛。收報240.2元，升1.69%。

今早及隔晚消息股表現

遠洋集團（3377）在港清盤呈請聆訊押後至9月23日。收報0.188元，跌1.57%。

攻港七年 度小月香港分店據報全線結業。上海小南國（3666）平上市低位0.022元，收報0.022元，跌8.33%。

藥明康德（2359）再出資10億元人民幣回購A股。收報34.4元，升6.83%。

旭輝（0884）上月合同銷售跌57%至19億人幣。收報0.21元，升2.94%。

中港照相（1123）旗下快圖美與CaptureTM合作推相片數碼化服務。收報0.11元，升1.85%。

遠洋（3377）：逾75%的A組債務持有人已加入重組支持協議。收報0.188元，跌1.57%。

騰訊（0700）在澳門銀河推出微信刷掌支付，覆蓋逾60商鋪和服務點。收報370.2元，升0.43%。

銀娛（0027）見52周低27.7元，收報27.9元，跌3.46%。

傳遞娛樂（1326）委任姜磊為首席執行官。收報0.032元，升6.67%。

科軒動力（0476）近月股價低於0.1元，擬合股。收報0.092元，跌4.17%。

國泰（0293）：頭等及商務艙乘客可享免費機上Wi-Fi，料明年中延伸至整個機隊。收報7.89元，升0.25%。

華為發布全球首款三折疊屏手機Mate XT，售價19,999元人幣起。手機設備普遍向下。

鴻騰（6088）收報1.85元，跌2.63%。

丘鈦（1478）收報4.24元，跌4.29%。

舜宇（2382）收報44.6元，跌2.3%。

高偉電子（1415）收報21.25元，升3.16%。

通達（0698）收報0.072元，跌2.7%。

瑞聲（2018）收報29.15元，跌0.85%。

比亞迪電子（0285）收報25.55元，跌1.92%。

信利國際（0732）收報0.92元，跌1.08%。

富智康（2038）收報0.74元，跌2.63%。

小米（1810）收報18.96元，升1.61%。

葉維義、謝清海，再增持惠理（0806）。收報1.25元，升0.81%。

破頂股表現

破頂股包括，SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1820.5元，收報1817元，升0.75%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見4.24元，收報4.24元，升3.67%；康耐特光學（2276）創上市新高，見13.98元，收報13.98元，升2.19%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1820.5元，收報1817元，升0.75%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1092.8元，收報1092.8元，升0.11%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見894.05元，收報893.9元，升0.08%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1069.1元，收報1068.9元，無升跌；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1147.4元，收報1147.4元，升0.03%；ＰＰ國債－Ｕ（9817）創上市新高，見17.7元，收報17.7元，升0.28%；貝克微（2149）創上市新高，見28元，收報27.5元，升0.18%；南方美國國債20（3433）創上市新高，見79.8元，收報79.78元，升1.58%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見109.7元，收報108元，升4.85%；同源康醫藥（2410）創上市新高，見33.9元，收報32元，跌0.31%；瑞風新能源（0527）創52周高，見0.75元，收報0.72元，無升跌；達利國際（0608）創52周高，見1.68元，收報1.68元，升9.45%；國美金融科技（0628）創52周高，見0.44元，收報0.365元，升25.86%；中國秦發（0866）創52周高，見1.13元，收報1.04元，跌6.31%；佳辰控股（1937）創52周高，見1.81元，收報0.3元，升25%；盛業（6069）創52周高，見5.9元，收報5.86元，跌0.17%；INTERRA ACQ-Z（7801）創52周高，見9.25元，收報9.25元，無升跌；TECHSTARACQ-Z（7855）創52周高，見8.9元，收報8.9元，無升跌；皓文控股（8019）創52周高，見0.4元，收報0.38元，升1.33%；德益控股（9900）創52周高，見2.1元，收報2.1元，升2.44%。

破底股方面

69隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見2.34元，收報2.38元，無升跌；滔搏（6110）低見2.11元，收報2.23元，跌16.17%；寶龍地產（1238）低見0.3元，收報0.305元，跌15.28%；招商局置地（0978）低見0.21元，收報0.214元，跌5.31%；融信中國（3301）低見0.095元，收報0.095元，跌7.77%；希教國際控股（1765）低見0.177元，收報0.181元，跌1.63%；楓葉教育（1317）低見0.195元，收報0.198元，跌5.26%；廣汽集團（2238）低見2.2元，收報2.21元，跌2.21%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.46元，收報0.47元，跌2.08%；九毛九（9922）低見2.22元，收報2.26元，跌0.44%。

133隻股份創52周低，其中十隻包括，合生（0754）低見2.47元，收報2.49元，跌3.11%；保利置業（0119）低見1.15元，收報1.17元，無升跌；中海宏洋（0081）低見1.37元，收報1.41元，無升跌；新濠國際發展（0200）低見3.83元，收報3.86元，跌2.53%；永利澳門（1128）低見4.74元，收報4.8元，跌3.61%；銀河娛樂（0027）低見27.7元，收報27.9元，跌3.46%；信德（0242）低見0.61元，收報0.63元，無升跌；周生生（0116）低見5.82元，收報5.88元，跌1.18%；東方表行集團（0398）低見3.21元，收報3.24元，升0.31%；東風集團股份（0489）低見1.9元，收報1.91元，跌0.52%。

異動股

上升異動股，包括，恒益控股（1894）收報0.029元，升52.63%；寶聯控股（8201）收報0.045元，升45.16%；駿東控股（8277）收報0.16元，升44.14%；順騰國際控股（0932）收報0.036元，升44%；普樂師集團控股（2486）收報5.48元，升41.6%；恆新豐控股（1920）收報0.52元，升40.54%；華檢醫療（1931）收報1.57元，升27.64%；國美金融科技（0628）創52周高，見0.44元，收報0.365元，升25.86%；佳辰控股（1937）創52周高，見1.81元，收報0.3元，升25%；大山教育（9986）收報1.92元，升22.29%；摩比發展（0947）收報0.165元，升21.32%。

下跌異動股，包括，巨星傳奇（6683）創上市新低，見2.04元，收報2.59元，跌72.24%；集信國控（8629）創上市新低，見6.8元，收報6.82元，跌31.11%；聚利寶控股（8527）創上市新低，見0.071元，收報0.087元，跌30.95%；聯合能源集團（0467）收報0.31元，跌29.55%；豐展控股（1826）收報0.045元，跌26.23%；茶百道（2555）創上市新低，見4.44元，收報4.5元，跌23.21%；中國醫療集團（8225）收報0.071元，跌21.11%；國銳地產（0108）收報0.32元，跌20.99%；易居企業控股（2048）收報0.08元，跌20%；上諭集團（1633）收報0.087元，跌19.44%。

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