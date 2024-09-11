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馬雲：阿里巴巴從不是被保護的公司 被超越是意料中事 目標是經營102年

阿里巴巴（9988）成立25周年，創辦人馬雲在內部信件表示，競爭將使公司更強大，集團需要相信市場和創新的力量，只有競爭才能讓自己強大，讓行業更健康。