馬雲在內部信提到：「阿里很多業務面臨挑戰，面臨被超越，這在意料之中，因為沒有一家公司能在任何領域永遠保持第一。」

馬雲強調，阿里從來就不是被保護出來的公司。他指出，阿里巴巴的目標是成為一家能夠持續經營102年的公司，提醒員工要時刻提醒自己不能在競爭及形勢壓力下丟失自己。「阿里所以是阿里，就是因為有理想主義精神，相信未來，相信市場。」

阿里巴巴收報81.45元，跌0.18%。

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