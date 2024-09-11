集團指，在決定批准終止時，曾考慮因素包括市場環境的變化，中國房地產業正經歷重大調整。因此購股權計劃及股份獎勵計劃無法達到原有作用；以及有管理需要，因終止將有助公司更靈活妥當分配及管理財務資源，優化資金部署，提高資金使用效率，精簡管理工作內容，更理想地實現公司的長遠發展目標。同時，終止將不會影響購股權計劃及股份獎勵計劃任何獲選參與者之任何權利。

公司董事會認為終止購股權計劃及股份獎勵計劃符合公司及其股東最佳利益。公司預期終止不會對公司的業務及營運造成任何負面影響。

集團指，根據購股權計劃，可授出所有購股權獲行使時之公司股份最多為3.2億股，佔公司於今日公告日期已發行股本總數約9.58%。 截至今日公告日期，公司並無根據購股權計劃授出購股權。於購股權計劃終止時， 購股權計劃項下將無尚未獲行使購股權。

另根據股份獎勵計劃，股份獎勵計劃項下可授出之獎勵股份最多為1.44億股，佔公司於今日公告日期已發行股本總數4.31%。截至今日公告日期， 2366.4萬股獎勵股份已授予及歸屬於股份獎勵計劃之獲選參與者，而28.4萬股獎勵股份則由股份獎勵計劃之受託人持有但未獲授予，分別佔公司已發行股本總數約0.7087%及0.0085%。

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