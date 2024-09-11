據知情人士指，高瓴正在洽談認購超過10億美元的美的股票，而GIC正在考慮認購約5億美元的股票。

在深圳上市的美的集團正在尋求在港IPO，並集資近35億美元的資金，有望成為香港市場三年多以來最大型IPO。

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