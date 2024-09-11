該公司執行董事兼總裁李令翔表示，Bauhinia 2的成功發行彰顯了投資者對基建貸款資產類別的興趣日漸增加。是次發行進一步支持香港發展為基建融資中心，推動市場資金流入高質量的基建項目，並拓展亞洲的資產證券化市場。

Bauhinia 2今次發行，獲部分現有投資者認購了更多不同級別票據，同時亦獲更多不同領域的投資者參與。擴大後的投資者基礎非常多元化，涵蓋保險公司、養老基金、證券公司，以及本地和國際金融機構。當中亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）透過對按證公司基建貸款抵押證券的總計3億美元投資計劃，成為錨定投資者，參與Bauhinia 2的發行。

Bauhinia 2組合涉及14個國家的28個項目和基建貸款、26個獨立項目和10個子行業，總值約4.233億美元。所發行的票據共分五級（A1-SU級、A1級、B級、 C級和D級），均為投資級別，總值為3.867億美元，並於聯交所上市。按證公司為是次交易發起人、抵押品管理人和風險保有人。

Bauhinia 2的資本結構中，有1.07億美元是由具可持續發展、綠色和社會責任元素資產組成的可持續融資票據（A1-SU級）。A1-SU級票據在按揭證券公司的《社會責任、綠色及可持續金融框架》下發行，符合國際資本市場協會的綠色債券原則、社會責任債券原則和可持續債券指引。

是次發行由渣打銀行擔任獨家全球協調行。中國國際金融香港證券、ING銀行新加坡分行、三菱日聯證券亞洲、法國外貿銀行香港分行及渣打銀行擔任聯席簿記行。富邦銀行（香港）及韓國投資證券為副承銷商。

其他報道

中國商飛據報最快下月宣布來港開設辦事處

弘陽地產：終止IPO後購股權計劃及股份獎勵計劃

中國水務叫停分拆銀龍供水來港上市

巨星傳奇：或有股東趁市場動盪獲利回吐 考慮採取措施保護股東利益

全日沽空金額增7% 阿里沽空減52%

馬雲：阿里巴巴從不是被保護的公司 被超越是意料中事 目標是經營102年

恒指收市跌125點 北水流出3周最多 科指連升兩日

法巴呂成：若內地政策協調地出台 港股年內有最多一成上升空間

美的招股第三日公開認購終足額 超購0.4倍

周杰倫概念股巨星傳奇 急挫逾78%

港鐵完成45億離岸人民幣綠色債券定價 超額認購逾3倍

滬深三大指數午後個別發展 滬指跌0.82%

碧桂園稱將通過盤活資產 儘全力履行保交房義務

OneDegree 推出風險情報平台MAMORI

證券及期貨專業總會：昐各持份者為打風開市作提前準備

賀錦麗辯論較佳 人民幣轉升值 瑞穗稱大升機會不高

本田內地裁員 三座工廠停產

報告：上季全球智能手機銷量升6% 增幅創3年高

比亞迪否認調高今年銷量目標至400萬輛

【有片：埋身擊】美元兌日圓或續跌 宜採取高沽美元策略

半日沽空金額增14% 盈富沽空增2.8倍

恒指半日跌241點 科指跌0.7% 北水轉流出

法院允許許家印前妻在資產遭凍結後 每月最多花費2萬英鎊

遠洋集團在港清盤呈請聆訊押後至9月23日