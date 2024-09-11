香港按揭證券公司宣布，成功發行第二批基建貸款抵押證券，總值3.867億美元。這次發行是通過特設公司Bauhinia ILBS 2 Limited（Bauhinia 2）進行。其曾於去年五月發行首批基建貸款抵押證券。Bauhinia系列證券的發行為專業投資者提供一個投資橫跨不同地域和行業的多元化項目和基建貸款機會。
該公司執行董事兼總裁李令翔表示，Bauhinia 2的成功發行彰顯了投資者對基建貸款資產類別的興趣日漸增加。是次發行進一步支持香港發展為基建融資中心，推動市場資金流入高質量的基建項目，並拓展亞洲的資產證券化市場。
Bauhinia 2今次發行，獲部分現有投資者認購了更多不同級別票據，同時亦獲更多不同領域的投資者參與。擴大後的投資者基礎非常多元化，涵蓋保險公司、養老基金、證券公司，以及本地和國際金融機構。當中亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）透過對按證公司基建貸款抵押證券的總計3億美元投資計劃，成為錨定投資者，參與Bauhinia 2的發行。
Bauhinia 2組合涉及14個國家的28個項目和基建貸款、26個獨立項目和10個子行業，總值約4.233億美元。所發行的票據共分五級（A1-SU級、A1級、B級、 C級和D級），均為投資級別，總值為3.867億美元，並於聯交所上市。按證公司為是次交易發起人、抵押品管理人和風險保有人。
Bauhinia 2的資本結構中，有1.07億美元是由具可持續發展、綠色和社會責任元素資產組成的可持續融資票據（A1-SU級）。A1-SU級票據在按揭證券公司的《社會責任、綠色及可持續金融框架》下發行，符合國際資本市場協會的綠色債券原則、社會責任債券原則和可持續債券指引。
是次發行由渣打銀行擔任獨家全球協調行。中國國際金融香港證券、ING銀行新加坡分行、三菱日聯證券亞洲、法國外貿銀行香港分行及渣打銀行擔任聯席簿記行。富邦銀行（香港）及韓國投資證券為副承銷商。
其他報道
巨星傳奇：或有股東趁市場動盪獲利回吐 考慮採取措施保護股東利益
馬雲：阿里巴巴從不是被保護的公司 被超越是意料中事 目標是經營102年