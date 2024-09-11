公司董事會認為，該減少主要由於期內整體經濟環境惡化及競爭激烈的市場狀況導致獲授裝修項目減少所致。由於集團預期惡劣的營商環境將在不久的將來持續，董事會將在擴展業務時保持審慎態度，並將努力控制其營運成本。

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