該調查代表著來自中、港、台超過100名ETF投資者的意見，其中59%的受訪者管理超過10億美元資産，在這些受訪者當中，39%在其投資組合中有50%的資産投資於ETF，相對全球比例為24%。調查發現，上半年大中華區的ETF凈新增資金量達1020億美元，佔亞太區全部凈新增資金流量的70%。去年有84%投資者購買主動型ETF，45%將指數型共同基金作為其重新配置資金的首要來源。亦有63%的投資者計劃增加主題型ETF投資，最受追捧的主題是機器人和人工智能、自動駕駛和電動汽車以及網絡安全等策略。

內地方面，有71%投資者透過合格境內機構投資者（QDII）或透過將ETF納入互聯互通以投資香港上市ETF。 透過各項因子如價值、增長、動量等，去調整投資組合以實現不同結果的能力吸引內地投資者注意，有43%受訪者表示對此類産品的投資意欲最強烈。在主題型ETF方面，自動駕駛和電動汽車ETF非常受歡迎，50%投資者計劃增加其對此類産品的投資。

在香港方面，投資者對主動管理型ETF的投資興趣依然強烈，佔受訪者比例達40%，其中54%使用此類産品以管理流動性，而51%以此類産品取代主動型共同基金。香港投資者亦強調對因子和主題産品的投資興趣，佔比各佔29%。調查亦顯示，有60%香港投資者利用ETF表達短期/戰術性觀點，而54%則利用ETF管理流動性。超過一半約55%投資者計劃投資機器人和人工智能策略，同時45%還計劃投資創新型策略。

台灣是增長最快的ETF市場之一，其中87%投資者尋求增加使用ETF。2022年12月至2024年6月ETF的資産管理規模上升120%，其中70%投資者計劃在下一年增加合作發行人的數量。股息型ETF為增長帶來重要的貢獻，33%的投資者對此類産品有投資意欲。緩沖型ETF是投資者的首選，佔受訪者達33%。 57%投資者計劃向主動型ETF配置資金。47%的投資者對主動型系列中的多元資産産品有投資意欲。

該行指，大中華區的ETF增長是值得被關注的。他們正在見證，這些市場都在擴大産品平台，同時亦發現中國跨境需求也在上升。該行亞洲區ETF服務總監Chris Pigott還表示，中、港、台地區為管理人帶來重大投資機會，且發行人還有很大的進一步發展空間和機會。

其他報道

美國FTC知會7-11母企 或就OK便利店提巨額全購展調查

禮建德料今年7至8月獲授合約總額跌約40%

按證公司發行第二批總值逾3.8億美元基建貸款抵押證券

據報證監會計劃於今年前公布《市場探盤指引》

高瓴和新加坡GIC據報洽談投資美的香港IPO

「反攻深圳」不成？ 校長燒肉荃灣店周日結業

大新銀行推銀債手績費優惠

澳門銀河8月中場殺數28億排名眾中場首位

中國商飛據報最快下月宣布來港開設辦事處

弘陽地產：終止IPO後購股權計劃及股份獎勵計劃

中國水務叫停分拆銀龍供水來港上市

巨星傳奇：或有股東趁市場動盪獲利回吐 考慮採取措施保護股東利益

全日沽空金額增7% 阿里沽空減52%

馬雲：阿里巴巴從不是被保護的公司 被超越是意料中事 目標是經營102年

恒指收市跌125點 北水流出3周最多 科指連升兩日

法巴呂成：若內地政策協調地出台 港股年內有最多一成上升空間

美的招股第三日公開認購終足額 超購0.4倍

周杰倫概念股巨星傳奇 急挫逾78%

港鐵完成45億離岸人民幣綠色債券定價 超額認購逾3倍

滬深三大指數午後個別發展 滬指跌0.82%

碧桂園稱將通過盤活資產 儘全力履行保交房義務

OneDegree 推出風險情報平台MAMORI

證券及期貨專業總會：昐各持份者為打風開市作提前準備