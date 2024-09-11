moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

調查：大中華區ETF上半年淨增資金1020億美元 港主動管理型ETF比例高

ETF托管人和管理人布朗兄弟哈里曼銀行(BBH)開展第七屆年度大中華區ETF投資者調查顯示，得益於投資者需求推動增長以及77%的投資者預測將在下一年增加使用ETF，大中華區交易所交易基金(ETF)資産增長屢創新高，結果顯示大中華區的ETF及部署的戰略正在持續發展。

該調查代表著來自中、港、台超過100名ETF投資者的意見，其中59%的受訪者管理超過10億美元資産，在這些受訪者當中，39%在其投資組合中有50%的資産投資於ETF，相對全球比例為24%。調查發現，上半年大中華區的ETF凈新增資金量達1020億美元，佔亞太區全部凈新增資金流量的70%。去年有84%投資者購買主動型ETF，45%將指數型共同基金作為其重新配置資金的首要來源。亦有63%的投資者計劃增加主題型ETF投資，最受追捧的主題是機器人和人工智能、自動駕駛和電動汽車以及網絡安全等策略。

內地方面，有71%投資者透過合格境內機構投資者（QDII）或透過將ETF納入互聯互通以投資香港上市ETF。 透過各項因子如價值、增長、動量等，去調整投資組合以實現不同結果的能力吸引內地投資者注意，有43%受訪者表示對此類産品的投資意欲最強烈。在主題型ETF方面，自動駕駛和電動汽車ETF非常受歡迎，50%投資者計劃增加其對此類産品的投資。

在香港方面，投資者對主動管理型ETF的投資興趣依然強烈，佔受訪者比例達40%，其中54%使用此類産品以管理流動性，而51%以此類産品取代主動型共同基金。香港投資者亦強調對因子和主題産品的投資興趣，佔比各佔29%。調查亦顯示，有60%香港投資者利用ETF表達短期/戰術性觀點，而54%則利用ETF管理流動性。超過一半約55%投資者計劃投資機器人和人工智能策略，同時45%還計劃投資創新型策略。 

台灣是增長最快的ETF市場之一，其中87%投資者尋求增加使用ETF。2022年12月至2024年6月ETF的資産管理規模上升120%，其中70%投資者計劃在下一年增加合作發行人的數量。股息型ETF為增長帶來重要的貢獻，33%的投資者對此類産品有投資意欲。緩沖型ETF是投資者的首選，佔受訪者達33%。 57%投資者計劃向主動型ETF配置資金。47%的投資者對主動型系列中的多元資産産品有投資意欲。

該行指，大中華區的ETF增長是值得被關注的。他們正在見證，這些市場都在擴大産品平台，同時亦發現中國跨境需求也在上升。該行亞洲區ETF服務總監Chris Pigott還表示，中、港、台地區為管理人帶來重大投資機會，且發行人還有很大的進一步發展空間和機會。

其他報道

美國FTC知會7-11母企 或就OK便利店提巨額全購展調查

禮建德料今年7至8月獲授合約總額跌約40%

按證公司發行第二批總值逾3.8億美元基建貸款抵押證券

據報證監會計劃於今年前公布《市場探盤指引》

高瓴和新加坡GIC據報洽談投資美的香港IPO

「反攻深圳」不成？ 校長燒肉荃灣店周日結業

大新銀行推銀債手績費優惠

澳門銀河8月中場殺數28億排名眾中場首位

中國商飛據報最快下月宣布來港開設辦事處

弘陽地產：終止IPO後購股權計劃及股份獎勵計劃

中國水務叫停分拆銀龍供水來港上市

巨星傳奇：或有股東趁市場動盪獲利回吐 考慮採取措施保護股東利益

全日沽空金額增7% 阿里沽空減52%

馬雲：阿里巴巴從不是被保護的公司 被超越是意料中事 目標是經營102年

恒指收市跌125點 北水流出3周最多 科指連升兩日

法巴呂成：若內地政策協調地出台 港股年內有最多一成上升空間 

美的招股第三日公開認購終足額 超購0.4倍

周杰倫概念股巨星傳奇 急挫逾78%

港鐵完成45億離岸人民幣綠色債券定價 超額認購逾3倍

滬深三大指數午後個別發展 滬指跌0.82%

碧桂園稱將通過盤活資產 儘全力履行保交房義務

OneDegree 推出風險情報平台MAMORI

證券及期貨專業總會：昐各持份者為打風開市作提前準備