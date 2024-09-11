華訊（0833）公布，9月11日與新加坡註冊公司Rainno Holding PTE Limited （Rainno）訂立不具法律約束力諒解備忘錄，公司擬以代價200萬美元潛在收購擬從事電子製造的Momentum Industrial (Vietnam) Limited的51%間接權益。華訊指，倘潛在收購事項得以實現，將有利於集團拓展其於越南的電子製造基地及業務營運，更好地滿足客戶需求。
通告指，今次潛在收購事項應自諒解備忘錄日期起六個月內完成，200萬美元的代價將由公司支付，並反映向目標公司注入的資金，視乎訂約方的進一步磋商。
Momentum Industrial (Vietnam) Limited目前尚未開始經營業務，其擬定業務將於越南從事電子製造。按計劃，其全部股權將通過一間於新加坡註冊成立的新組成控股公司購入，而有意買方將由華訊及Rainno分別擁有51%及49%股權。
目前，Momentum Innovation Limited擁有Momentum Industrial (Vietnam) Limited之100%股權，而Rainno則擁有Momentum Innovation的80%股權。
根據諒解備忘錄，公司將向Momentum Innovation提供200萬美元的免息貸款，用作根據一份獨立貸款協議注入Momentum Industrial (Vietnam) Limited作為繳足資本。蕭偉達將就該貸款 擔任個人擔保人。
Rainno及Momentum Innovation承諾自諒解備忘錄日期起六個月內向有意買方轉讓目標公司的全部股權，代價以Momentum Innovation注入Momentum Industrial (Vietnam) Limited的繳足資本為基礎計算。
於完成潛在收購事項後，華訊預期將持有有意買方已發行股本的51%，而有意買方將 持有Momentum Industrial (Vietnam) Limited的全部股權，上述兩間公司均將成為集團的附屬公司，並將進行併表。
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