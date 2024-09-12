英偉達CEO稱，市場對Blackwell的需求太旺，供不應求讓客戶關係變得緊張，供應商正在努力趕進度。英偉達股價升逾8%。據悉OpenAI商談向投資者籌集65億美元，對公司估值為1,500億美元。摩根士丹利策略師認為，投資者對AI主題追捧過頭，股市若要重拾漲勢，需要新的催化劑。

道瓊斯工業平均指數收漲124點，升幅0.31%，報40861點。標普500指數收漲58點，升幅1.07%，報5554點。納斯達克綜合指數收漲369點，或2.18%，報17395點。

微軟升2.13%，報423.04美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻58點，而聯合健康跌1.55%，報589.75元，拖累道指60點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報222.66元，升1.15%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報151.16元，升1.68%，亞馬遜(美：AMZN)收市報184.52元，升2.76%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報511.83元，升1.39%，英偉達(美：NVDA)收市報116.91元，升8.14%，微軟(美：MSFT)收市報423.04元，升2.13%，Tesla (美：TSLA)收市報228.13元，升0.86%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.02%，報508點。德國DAX指數收漲0.36%，報18330點；法國CAC 40指數跌0.15%，報7396點；英國富時100指數收跌0.15%，報8193點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.02%，報5660點。

美國2年期債息曾升最多2.65%，是8月15日後最大升幅，當日升幅為4.05%。高見3.6892厘，是9月10日3.6955厘後最高。收市報3.6415厘，升1.32%，是9月9日後收市新高，當日報3.6688厘。

美國10年期債息曾升最多1.18%，是9月9日後最大升幅，當日升幅為1.42%。高見3.6853厘，是9月10日3.7211厘後最高。收市報3.6534厘，升0.31%，是9月9日後收市新高，當日報3.7004厘。

美2年期10年期債息差連續4日正數，高見5.703基點，是9月9日7.405基點後最高。亦曾重新轉倒掛，最多1.535基點，是9月6日6.397基點後最闊。收市報0.988基點，是9月10日後收市新高，當日報4.406點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至139.015基點，是9月6日139.305基點後最闊。收市報135.613基點，是8月20日後最闊，當日報137.26基點。連續兩日擴闊，累計2.187基點，對上一次連續兩日是9月4日。

金龍指數曾升最多1.08%，是9月9日後最大升幅，當日升幅為1.15%。高見5663.5點，是8月27日5688.56點後最高。收市報5660.27點，是8月21日後收市新高，當日報5691.25點。連升3日，累計升98.51點，對上一次連升3日是8月19日。

道指曾升最多0.41%，是9月9日後最大升幅，當日升幅為1.62%。高見40903.68點，是9月10日40916.5點後最高。收市報40861.71點，是9月4日後收市新高，當日報40974.97點。

標指曾升最多1.18%，是9月9日後最大升幅，當日升幅為1.4%。高見5560.41點，是9月3日5623.89點後最高。收市報5554.13點，是8月30日後收市新高，當日報5648.4點。連升3日，累計升145.71點，對上一次連升3日是8月12日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是8月15日。

納指曾升最多2.32%，是8月15日後最大升幅，當日升幅為2.39%。高見17420.23點，是9月3日17585.45點後最高。收市報17395.53點，是8月30日後收市新高，當日報17713.62點。連升3日，累計升704.7點，對上一次連升3日是8月12日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是8月19日。

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