個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.4%，折合報371.43元；阿里巴巴（9988）升1.2%，折合報82.67元；美團（3690）升1.74%，折合報120.21元；匯控（0005）跌0.06%，折合報67.09元；建行（0939）跌0.94%，折合報5.33元。

道期現跌0.031%；標期現跌0.04%；納期現跌0.06%。日本東證指數現升2.31%；韓國KOSPI指數現升1.34%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.56%。

VIX指數隔晚跌7.28%或1.39點，報17.69點。

紐油無升跌，報67.31美元；布油現升0.07%或0.04美元，報70.66美元；金價現跌0.01%或0.41美元，報2511.35美元；LME 銅期貨隔晚升0.71%或64.5美元，報9090.5美元。比特幣現升0.24%或140.21美元，報57635.23美元；美國10年期債息現升0.3%或0.0113厘，報3.6647厘。

今日焦點股份可留意：

互太紡織（1382）越南廠房因颱風吹襲暫停產。

華訊（0833）200萬美元收購越南電子製造商Momentum控股權。

國泰（0293）貨運加設單件包裹追蹤服務。

禮建德（8455）料今年7至8月獲授合約總額跌約40%。

銀娛（0027）旗下澳門銀河8月中場殺數28億排名眾中場首位。

弘陽地產（1996）：終止IPO後購股權計劃及股份獎勵計劃。

中國水務（0855）叫停分拆銀龍供水來港上市。

巨星傳奇（6683）：或有股東趁市場動盪獲利回吐，考慮採取措施保護股東利益。

馬雲：阿里巴巴（9988）從不是被保護的公司，被超越是意料中事，目標是經營102年。

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