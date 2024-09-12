恒指今早高開68點或0.41%，報17177點，大市成交金額17億元；國指今早高開19點或0.32%，報6001點。恒生科技指數開市報3479點，升0.84%。上升股份比例為7.6%，下跌為2.92%，無升跌為89.46%。