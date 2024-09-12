恒指今早高開68點或0.41%，報17177點，大市成交金額17億元；國指今早高開19點或0.32%，報6001點。恒生科技指數開市報3479點，升0.84%。上升股份比例為7.6%，下跌為2.92%，無升跌為89.46%。
藍籌46隻升，15隻下跌，21隻無升跌。宏橋（1378）升2%，報9.68元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌2.67%，報18.22元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股24隻升，1隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報35.15元，升2.93%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報5.97元，跌0.5%。
恒指上試250天線(17240點)。科指升穿10天線(3479.35點)、20天線(3475.69點)。
康師傅（0322）擬發不超過20億元人民幣中期票據。開市報10.34元，跌0.96%。
國銀金租（1606）：購買80架A320 NEO。無成交，報1.14元。
卡姆丹克太陽能（0712）：正式收到法院撤回清盤呈請文本。無成交，報0.066元。
互太紡織（1382）越南廠房因颱風吹襲暫停產。無成交，報1.48元。
華訊（0833）200萬美元收購越南電子製造商Momentum控股權。無成交，報0.465元。
國泰（0293）貨運加設單件包裹追蹤服務。開市報7.9元，升0.13%。
禮建德（8455）料今年7至8月獲授合約總額跌約40%。無成交，報0.015元。
銀娛（0027）旗下澳門銀河8月中場殺數28億排名眾中場首位。開市報28.05元，升0.54%。
弘陽地產（1996）：終止IPO後購股權計劃及股份獎勵計劃。無成交，報0.054元。
中國水務（0855）叫停分拆銀龍供水來港上市。開市報4.43元，升2.07%。
巨星傳奇（6683）：或有股東趁市場動盪獲利回吐，考慮採取措施保護股東利益。開市報2.65元，升2.32%。
馬雲：阿里巴巴（9988）從不是被保護的公司，被超越是意料中事，目標是經營102年。開市報82.55元，升1.35%。
1隻股份創上市新低，包括廣汽集團（2238）低見2.18元，開市報2.18元，跌1.36%。
創52周低，其中包括，東方表行集團（0398）低見3.2元，開市報3.2元，跌1.23%；東風集團股份（0489）低見1.86元，開市報1.86元，跌2.62%；馬鞍山鋼鐵股份（0323）低見0.85元，開市報0.85元，跌1.16%。
異動股
上升異動股，包括，恒益控股（1894）開市報0.032元，升10.34%；HYGIEIA GROUP（1650）開市報0.097元，升8.99%；中國天保集團（1427）開市報0.206元，升8.42%；萬里印刷（8385）開市報0.21元，升8.25%；中國旺旺（0151）開市報5.02元，升7.96%；百奧家庭互動（2100）開市報0.22元，升7.84%；EDA集團（2505）開市報3元，升7.53%；南南資源（1229）開市報0.154元，升6.94%；元亨燃氣（0332）開市報0.031元，升6.9%；皇璽餐飲集團（8300）開市報0.13元，升5.69%。
下跌異動股，包括，植華集團（1842）開市報0.051元，跌13.56%；中國服飾控股（1146）開市報0.054元，跌6.9%；莊士機構國際（0367）見52周低0.305元，開市報0.305元，跌6.15%；摩比發展（0947）開市報0.156元，跌5.45%；中民控股（0681）平上市低位0.018元，開市報0.018元，跌5.26%；源宇宙教育（1082）開市報1.75元，跌4.37%；匯財金融投資（8018）開市報0.066元，跌4.35%；恆泰裕集團（8081）開市報0.045元，跌4.26%；華興資本控股（1911）開市報1.96元，跌3.92%；中國罕王（3788）開市報0.76元，跌3.8%。
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