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英偉達黃仁勳：Blackwell需求太旺

彭博社報道，英偉達行政總裁黃仁勳表示，熱門晶片產品的供應有限使一些客戶感到惱火，關係陷入緊張。

黃仁勳表示，「需求太旺了，每個人都希望自己能第一批拿到，大家都想訂最多，我們的客戶比較激動，這是理所應當的，的確很緊張，我們在盡力做到最好」。

黃仁勳表示，客戶對最新一代Blackwell晶片的需求強勁。英偉達將硬體的實體生產外包了出去，供應商正在努力趕進度。

有人問黃仁勳，客戶在人工智能方面的巨額投入是否能獲得投資回報。他表示，企業除了接受「加速計算」別無其他選擇。黃仁勳稱，英偉達的技術可以加快傳統工作負載，以及處理舊技術無法應對的人工智能任務。

黃仁勳說，英偉達嚴重依賴台積電來生產最重要晶片，因為從很多方面看，台積電是這個領域裡最好的企業。但是地緣政治局勢的緊張導致台灣風險升高，有人擔心大陸可能試圖武攻台灣，這或將切斷英偉達與這個主要供應商的聯繫。

黃仁勳表示，英偉達的大部分技術都是他自己開發的，應該可以讓英偉達將訂單轉移給其他供應商。不過，他說這樣的調整可能會導致晶片質量下降。

他說，台積電的「敏捷性和響應需求的能力令人難以置信」，選他們做供應商是因為他們很棒，但如果有必要，當然可以換其他人。

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