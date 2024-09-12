港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌7.22點子至3.81423%，是2023年9月4日後最低，當日報3.68577%。對上一次連跌2日是9月4日，當日拆息報3.88857%。
港元現報7.7991元貶值5點子，曾貶值最多18點子，報7.8004元，是8月30日7.8013元後最弱。曾升值最多27點子，報7.7959元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌13.42點子至2.79857%，是4月24日後最低；1星期HIBOR跌23.52點子至3.28571%，是4月23日後最低；2星期HIBOR跌19.99點子至3.43381%，是2023年9月4日後最低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.89點子至4.08315%，是2023年5月8日後最低；6個月期HIBOR跌4.29點子至4.1%，是2023年5月2日後最低；12個月期HIBOR跌2.88點子至4.11643%，是2022年9月19日後最低。
美元指數現報101.753升值0.069點或0.07%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.22525%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.3263%，連續5日收窄，利差是2024年8月07日後最窄，當日差距為-1.3057%。
對上一次連續5日收窄，是2024年6月21日，當日利差報-0.8666%。
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