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羅兵咸永道據報美國裁員1800人

《華爾街日報》引述知情人士報道，四大國際會計師事務所之一的羅兵咸永道（中國稱「普華永道」）美國分部將裁員約1800人，約佔美國部門員工2.5%，為公司自2009年以來首次正式裁員。受影響的員工將於10月接到通知。