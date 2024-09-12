文章日期：2024年9月12日 11:40
《華爾街日報》引述知情人士報道，四大國際會計師事務所之一的羅兵咸永道（中國稱「普華永道」）美國分部將裁員約1800人，約佔美國部門員工2.5%，為公司自2009年以來首次正式裁員。受影響的員工將於10月接到通知。
報道指，是次裁員涉及業務包括美國的諮詢、產品和技術部門；另有約一半在海外，範圍由助理到董事總經理不等，涉及業務包括商業服務、審計和稅務部門。
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