報道引述消息，海通和其他國資券商近來要求許多投資銀行家上交護照，並就所有因公和因私出行計劃申請許可。上述要求遵從了中國監管機構私下給出的指引。

報道引述消息指，一些員工被告知監管機構正在審查首次公開募股(IPO)和其他融資活動，銀行家隨時可能被傳喚問話。此外，券商已收緊對海外行程的批准，並向員工表示辭職也需要獲批。獲准出差的員工必須與一位同事同行，並且預先批准的行程之外的活動將受到限制。

在內地，國企高管和黨委幹部需上交護照，這一直為人所知。不過，像海通和其他券商這樣要求較低級別員工也上交護照的情况並不多見。海通沒有立即回應查詢。

報道引述消息指，前海通證券副總經理兼投資銀行委員會主任委員姜誠君於8月底被捕，這加快了這樁合併案的步伐。消息又指，海通可能會進行裁員，投資銀行業務將首當其衝。

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