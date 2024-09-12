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恒指半日升166點 科指升1.3% 北水轉流入

美股隔晚反彈，美期、日韓台股上升，MSCI亞太指數創近一個月最大漲幅，滬深300、上證逆市下跌，港股上升。

恒指今早高開68點，高位升194點，低位升18點，高低波幅176點。上升股份比例為25.29%，下跌為21.57%，無升跌為53.12%。

恒指半日升166點或0.97%，報17274點，大市成交金額504億元；國指升48點或0.81%，報6031點。恒生科技指數收報3497點，升1.35%。

藍籌股成交金額253.82億元，佔大市成交50.36%；科指成份股成交金額137.15億元，佔大市成交27.21%；國指成份股成交金額209.66億元，佔大市成交41.59%。

24隻雙櫃台股，總成交0.32億元人民幣，相當於約0.35億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少8.54%，至89.4億元，佔大市成交17.73%。牛熊證成交金額46.65億元，減少4.98%；窩輪成交金額42.75億元，減少12.13%。

藍籌48隻升，27隻下跌，7隻無升跌。藥明生物（2269）升5.31%，收報11.9元，是升幅最大的藍籌，長建（1038）跌3.87%，收報54.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是美團（3690）收報124.2元，升4.02%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報23.35元，跌1.68%。

恒指10天線(17483.5點)跌穿20天線(17523.24點)，升穿250天線(17240.39點)。科指升穿10天線(3481.13點)、20天線(3476.58點)，及曾升穿50天線(3500.11點)。

北水南下合計淨流入16.77億元，終止1日流出。北水本月累計流入201.55億元，按月減少51.87%，連續第3個月減少，金額是2023年12月後新低，連續第15個月流入。

康師傅（0322）擬發不超過20億元人民幣中期票據。收報10.4元，跌0.38%。

國銀金租（1606）：購買80架A320 NEO。收報1.16元，升1.75%。

卡姆丹克太陽能（0712）：正式收到法院撤回清盤呈請文本。收報0.067元，升1.52%。

互太紡織（1382）越南廠房因颱風吹襲暫停產。收報1.46元，跌1.35%。

華訊（0833）200萬美元收購越南電子製造商Momentum控股權。收報0.43元，跌7.53%。

國泰（0293）貨運加設單件包裹追蹤服務。收報7.87元，跌0.25%。

禮建德（8455）料今年7至8月獲授合約總額跌約40%。收報0.015元，無升跌。

銀娛（0027）旗下澳門銀河8月中場殺數28億排名眾中場首位。收報28.6元，升2.51%。

弘陽地產（1996）：終止IPO後購股權計劃及股份獎勵計劃。收報0.054元，無升跌。

中國水務（0855）叫停分拆銀龍供水來港上市。收報4.29元，跌1.15%。

巨星傳奇（6683）：或有股東趁市場動盪獲利回吐，考慮採取措施保護股東利益。收報3.34元，升28.96%。

馬雲：阿里巴巴（9988）從不是被保護的公司，被超越是意料中事，目標是經營102年。收報83.5元，升2.52%。

破頂股表現

破頂股包括，DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見4.32元，收報4.3元，升1.42%；康耐特光學（2276）創上市新高，見14元，收報13.88元，跌0.72%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8949.55元，收報8949.55元，升0.04%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1069.4元，收報1069元，升0.01%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見114元，收報109元，升0.93%；第一太平（0142）創52周高，見4.31元，收報4.3元，升2.63%；方正控股（0418）創52周高，見0.63元，收報0.6元，升15.38%；勇利投資（1145）創52周高，見0.188元，收報0.185元，升3.35%；粵豐環保（1381）創52周高，見4.58元，收報4.55元，升0.44%；康寧醫院（2120）創52周高，見15元，收報14.8元，升0.27%；香港潮商集團（2322）創52周高，見1.2元，收報1.16元，升28.89%；京信通信（2342）創52周高，見1.17元，收報1.14元，升2.7%；盛業（6069）創52周高，見5.98元，收報5.9元，升0.68%；嘉和生物－Ｂ（6998）創52周高，見1.65元，收報1.64元，升13.1%；華康生物醫學（8622）創52周高，見0.208元，收報0.197元，升3.14%。

破底股方面

34隻股份創上市新低，其中十隻包括，招商局置地（0978）低見0.208元，收報0.211元，跌1.4%；希教國際控股（1765）低見0.175元，收報0.179元，跌1.1%；楓葉教育（1317）低見0.177元，收報0.2元，升1.01%；廣汽集團（2238）低見2.18元，收報2.22元，升0.45%；呷哺呷哺（0520）低見0.76元，收報0.78元，跌3.7%；新世界發展（0017）低見6.2元，收報6.32元，升0.64%；稻香（0573）低見0.475元，收報0.475元，跌2.06%；百威（1876）低見7.83元，收報7.98元，跌0.62%；中國寶力科技（0164）低見0.375元，收報0.385元，跌7.23%；時富金融服務集團（0510）低見0.15元，收報0.15元，跌3.23%。

68隻股份創52周低，其中十隻包括，合生（0754）低見2.44元，收報2.47元，跌0.8%；周大福（1929）低見5.88元，收報5.93元，跌2.95%；周生生（0116）低見5.8元，收報5.85元，跌0.51%；東方表行集團（0398）低見3.2元，收報3.21元，跌0.93%；東風集團股份（0489）低見1.86元，收報1.89元，跌1.05%；嘉華國際（0173）低見1.63元，收報1.63元，跌1.21%；叙福樓（1978）低見0.36元，收報0.36元，跌2.7%；中電華大科技（0085）低見0.96元，收報0.98元，無升跌；太平洋航運（2343）低見1.92元，收報1.96元，無升跌；恒安（1044）低見22.05元，收報22.2元，跌1.11%。

異動股

上升異動股，包括，世紀集團國際（2113）收報0.05元，升38.89%；巨星傳奇（6683）收報3.34元，升28.96%；香港潮商集團（2322）創52周高，見1.2元，收報1.16元，升28.89%；中國醫療集團（8225）收報0.091元，升28.17%；中亞烯谷集團（0063）收報0.073元，升25.86%；恆新豐控股（1920）收報0.64元，升23.08%；千盛集團控股（8475）收報0.49元，升22.5%；天機控股（1520）收報0.061元，升22%；森浩集團（8285）收報0.023元，升21.05%；嘀嗒出行 （2559）收報2.28元，升17.53%；亨鑫科技（1085）收報1.1元，升17.02%。

下跌異動股，包括，創輝珠寶（8537）創上市新低，見0.114元，收報0.14元，跌33.65%；直通電訊（8337）創上市新低，見0.052元，收報0.053元，跌29.33%；國際商業結算（0147）見52周低0.031元，收報0.033元，跌28.26%；經發物業（1354）收報20.5元，跌25.86%；首都金融控股（8239）創上市新低，見0.23元，收報0.37元，跌20.43%；美中嘉和（2453）收報18.24元，跌19.47%；萬里印刷（8385）收報0.159元，跌18.04%；ALCO HOLDINGS（0328）收報4.67元，跌17.78%；長久股份（6959）收報6.79元，跌16.99%；仁恒實業控股（3628）收報0.165元，跌16.24%；進智公共交通（0077）見52周低0.47元，收報0.5元，跌15.25%。

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