如有，客戶服務同事會協助乘客重新選擇座位。起飛前72小時內，會請地勤服務代理幫乘客辦登機手續時，再確保緊急出口那一排座位符合規定。

另外，兩名視障人士5月原擬乘坐快運航班往東京，遭機組人員以不達安全標準為由被要求下機，須延至下一班機才能成行。毛潔瓊說，經過今次事件之後，快運已加強辦理登機手續、登機閘的員工及機艙服務員的聯繫，確保再遇到有特別需要的乘客可以獲得照顧。快運商務總監王基傑說，視障人士經過職員查詢，確保他們了解逃生安排之後可以登機繼續行程，他說事件之後，快運已聯絡曾協助該兩名視障人士投訴的香港失明人協進會，研究如何簡化查詢過程，預計本月底會邀請視障人士測試，希望能在顧及安全情況下方便他們出遊。

根據國泰（0293）早前公布的業績，旗下香港快運今年上半年客運收益按年升17.1%至29.87億元，但盈轉虧、蝕7300萬元。公司解釋是因為廉航市場競爭激烈，以及普惠（Pratt & Whitney）引擎問題令快運機隊中的A320neo停飛所致。根據國泰剛發表的中期報告，快運反映機票價格的乘客收益率上半年有58.6仙，連續兩個半年下跌，按年亦跌20.4%。至於機隊中10架A320neo，毛潔瓊說因為暫缺維修零件，現時仍未知何時可以復飛。快運現有38架飛機，毛潔瓊說10架A320neo停飛確影響增加航班，須更有效率地使用餘下的飛機來營運。

快運現時航班數量已達疫前、即2019年的160%，估計至年底會達180%，航點會由現時(包括已公布將啟航)的28個，增至30個，機隊數目亦會增至40架。毛潔瓊指現時有四分一乘客來自內地大灣區城市，五分一的收入來自票價以外的各項服務。機組人員有15%來自內地，約兩成來自亞洲其他地區。

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