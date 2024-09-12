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香港快運：航班起飛前7天檢查座位分配 避免「搶位」事件重演

今年7月，香港快運一班從日本名古屋來港的航班上，有付費買指定座位的乘客，不滿被要求把座位讓給兩名未成年乘客，在網絡引起熱烈討論。當時香港快運曾解釋是因為改了機型，令到兩名未成年乘客坐在緊急出口旁，因而需要與其他乘客調位。行政總裁毛潔瓊日前跟傳媒見面時表示，經過檢討之後，快運將會在航班出發前7天，檢查有沒有因為轉機型引致乘客座位受影響，例如令未成年人士坐在緊急出口旁。

如有，客戶服務同事會協助乘客重新選擇座位。起飛前72小時內，會請地勤服務代理幫乘客辦登機手續時，再確保緊急出口那一排座位符合規定。

另外，兩名視障人士5月原擬乘坐快運航班往東京，遭機組人員以不達安全標準為由被要求下機，須延至下一班機才能成行。毛潔瓊說，經過今次事件之後，快運已加強辦理登機手續、登機閘的員工及機艙服務員的聯繫，確保再遇到有特別需要的乘客可以獲得照顧。快運商務總監王基傑說，視障人士經過職員查詢，確保他們了解逃生安排之後可以登機繼續行程，他說事件之後，快運已聯絡曾協助該兩名視障人士投訴的香港失明人協進會，研究如何簡化查詢過程，預計本月底會邀請視障人士測試，希望能在顧及安全情況下方便他們出遊。

根據國泰（0293）早前公布的業績，旗下香港快運今年上半年客運收益按年升17.1%至29.87億元，但盈轉虧、蝕7300萬元。公司解釋是因為廉航市場競爭激烈，以及普惠（Pratt & Whitney）引擎問題令快運機隊中的A320neo停飛所致。根據國泰剛發表的中期報告，快運反映機票價格的乘客收益率上半年有58.6仙，連續兩個半年下跌，按年亦跌20.4%。至於機隊中10架A320neo，毛潔瓊說因為暫缺維修零件，現時仍未知何時可以復飛。快運現有38架飛機，毛潔瓊說10架A320neo停飛確影響增加航班，須更有效率地使用餘下的飛機來營運。

快運現時航班數量已達疫前、即2019年的160%，估計至年底會達180%，航點會由現時(包括已公布將啟航)的28個，增至30個，機隊數目亦會增至40架。毛潔瓊指現時有四分一乘客來自內地大灣區城市，五分一的收入來自票價以外的各項服務。機組人員有15%來自內地，約兩成來自亞洲其他地區。

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