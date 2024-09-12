投資推廣署助理署長蔣學禮博士表示，該集團去年參加由香港駐東京經濟貿易辦事處和投資推廣署合辦的香港飲食業考察團，很高興看見RDC集團來港實地考察後，對香港餐飲業前景抱正面看法，並付諸行動在香港開店。

RDC香港有限公司董事總經理倉地厚則表示，壽司師傅會在顧客面前即場製作壽司，大顯身手。他續稱，香港位於亞洲中心位置，是集團管理區內業務的理想據點。RDC在全球擁有超過260間壽司店，遍及中國內地、韓國、台灣和越南，會繼續在區內開設更多門市，並希望以香港作地區總部拓展業務。

新壽司店位於鰂魚涌AEON STYLE康怡，佔地超過3000平方呎，設有77個座位，以相宜價錢提供地道江戶前壽司。

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