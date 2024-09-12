OneDegree與杜拜保險在去年宣布合作， 至今已共同為許多數字資產公司提供保險服務。 托管風險保險如今獲批，意味「OneInfinity」 品牌的整套產品均可於阿聯酋地區簽發，OneDegree與杜拜 保險可為區內的數字資產公司提供品牌的一站式服務。

對數字資產交易平台、託管機構及其他服務供應商來說， 數字資產托管風險保險是其風險管理策略中不可或缺的一環， 全球許多監管機構亦規定必須投保。杜拜的數字資產監管機構VAR A規定，除了專業人士賠償、董事和高級管理人員的責任保險外， 亦需要針對托管風險的保障。這次得到阿聯酋央行的批准， 令托管風險的專門保險首次可以直接在阿聯酋地區簽發， 保障區內公司因第三方黑客攻擊或盜竊、內部欺詐、 存儲設備物理損壞等造成無法存取數字資產而導致的損失。

OneDegree中東地區業務總經理Robin Scott表示，公司自去年打入阿聯酋市場至今， 阿聯酋已經進一步強化其數字資產中心的地位。 阿聯酋有數以百計區塊鏈及數字資產公司於阿聯酋申請有關牌照， 為此，他們需要度身訂造強效的保險策略。 OneDegree很高興現在能夠為這些抱負遠大的公司提供OneInfini ty的整套數字資產保險產品。

杜拜保險行政總裁Abdellatif Abuqurah表示，很高興能夠在阿聯酋這項重大發展上與OneDegree合作 。杜拜保險致力為阿聯酋引入最新穎的保險產品。 數字資產托管風險保險對阿聯酋市場來說雖然是個新產品， 卻滿足了市場的迫切需求， 以支持阿聯酋鞏固在全球數字資產行業中的領導地位。

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