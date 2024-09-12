美元指數曾升至101.838，是9月3日後新高。

張建泰表示，市場風險改善，美國經濟仍預期可以軟著陸，而美國總統大選辯論後，「特朗普交易」平倉亦推動美元指數收復失地並小幅升至101.8水平。展望未來，歐洲央行預計將政策利率下調25基點，同時維持逐次會議的政策指引。美國生產者物價指數 (PPI) 的發布將進一步洞察美國通脹情況。

在岸人民幣曾貶值最多0.05%，是9月10日後最大貶值幅度，曾貶值至7.1231元，是9月10日7.1253元後最弱。

由於對「特朗普交易」的預期減弱以及聯儲局減息50基點，離岸人民幣即期匯率在7.12附近波動，人民幣中間價連續4天走弱至7.1214水平。人民幣依然看跌，因為儘管今年稍早推出了經濟刺激計劃，但近期數據顯示中國經濟增長並未顯著改善。中國基本面疲軟以及對聯儲局減息幅度較小的預期，應該會導致出口商的大量外匯結算流量暫停。

張建泰表示，中國公債（CGB）債息下降反映對中國增長前景的悲觀預期，國債曲線跌至各期限的歷史新低。同時，期限溢價增加，例如，5年期30年期中國公債期限溢價從年初至今的低點24個基點躍升至56個基點。國債曲線變陡的部分原因是人民銀行的國債市場操作。

本周早些時候，媒體報道稱，中國央行可能已大舉出售其持有的 10 年期特別國債，以平息債券市場的狂熱。在人行的寬鬆周期中，人行似乎將允許前端利率進一步下降以支持經濟增長，但對長期收益率下降持謹慎態度，這表明流動性被困在安全資產中，而不是流向消費和投資。此外，長期債息持續下降可能會追隨 20 世紀 90 年代日本的腳步，形成通貨緊縮心態和低增長預期。吸取教訓後，人行可能會嘗試透過支持長期收益率來實行差異化貨幣政策，同時避免將政策利率和長期收益率推向零水平。

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