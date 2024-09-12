匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，雖然美國經濟增長逐步放緩，但沒有即時的衰退風險。受惠成本壓力減退、融資成本下降，以及科技顛覆帶動生產力上升，許多企業盈利持續穩健增長，為市場帶來大量投資機會。她預計，聯儲局將於今年9月、11月和12月進行三次減息，每次下調25基點，並在2025年再減息三次，每次25基點，央行降息對債券、股票和資產估值將帶來積極影響。各國央行減息將降低持有現金的吸引力，繼續零配置現金，並積極進行多元化投資。

范卓雲指出，第四季環球市場波動可能上升，建議專注投資優質股票和高評級企業債券，並偏高配置對沖基金和策略性配置私募市場投資，實現組合多元化以應對快速變化的環球局勢。

范卓雲又稱，由於孳息率水平和信用利差吸引，維持偏高配置全球投資級企業債券和高質量的新興市場和亞洲主要貨幣債券。債券在帶來穩定收益和分散組合風險方面發揮重要作用，目前股票與債券表現的相關度大幅下降，重回負數區域，意味股債多元資產配置再度成為強大的分散投資工具。

外匯市場方面，隨著聯儲局啟動減息周期，美元與其他主要貨幣的息差將會收窄，減少美元的上行空間，因此上月對美元轉持中性觀點。亞洲匯市方面，預期日央行今年內不會再加息，日圓由現水平沒有大幅升值的空間，並維持日圓兌美元匯率今年底達148的預測。

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