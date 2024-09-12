港股三大指數見近兩周最大升幅，及一周新高，大市成交跌穿1000億元，減少至916億，見一周最少，北水則轉流入30億，恒指波幅擴大至206點。

恒指今早高開68點，高位升225點，低位升18點，高低波幅207點，是9月9日後收市新高，當日報238.46點。上升股份比例為32.38%，下跌為27.23%，無升跌為40.38%。

恒指收市升131點或0.77%，報17240點，大市成交金額916億元，較上日減少13.33%，是9月5日849.52億元成交後最少；國指升34點或0.58%，報6017點。恒生科技指數收報3475點，升0.71%。

藍籌股成交金額493.97億元，佔大市成交53.92%；科指成份股成交金額247.37億元，佔大市成交27%；國指成份股成交金額400.45億元，佔大市成交43.71%。

24隻雙櫃台股，總成交0.47億元人民幣，相當於約0.51億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加1.18%，至98.91億元，佔大市成交10.78%。牛熊證成交金額53.16億元，增加8.26%；窩輪成交金額45.75億元，減少5.95%。

藍籌48隻升，32隻下跌，2隻無升跌。友邦（1299）升3.67%，收報55.15元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌4.09%，收報5.86元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，12隻下跌。升幅最大的是京東（9618）收報104.4元，升2.45%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報12.1元，跌3.97%。

恒指10天線(17480.06點)跌穿20天線(17521.53點)，指數輕微升穿250天線(17240.25點)。科指曾升穿10天線(3478.9點)、50天線(3499.66點)，收市輕微升穿20天線(3475.47點)。

北水南下合計淨流入30.75億元，終止連續1日流出。北水本月累計流入215.52億元，按月減少48.53%，連續第3個月減少，金額是2023年12月後新低，連續第15個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多1.32%，是8月30日後最大升幅，當日升幅為2.34%。高見17334.19點，是9月5日17555.61點後最高。今日收市報17240.39點，是9月5日後收市新高，當日報17444.3點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是8月23日。

科指曾升最多1.66%，是8月30日後最大升幅，當日升幅為4.43%。高見3508.06點，是9月3日3534.69點後最高。今日收市報3475.25點，是9月5日後收市新高，當日報3487.8點。連升3日，累計升38.5點，對上一次連升3日是6月5日。第1日陰燭。

國指曾升最多1.29%，是8月30日後最大升幅，當日升幅為2.52%。高見6059.49點，是9月5日6155.54點後最高。今日收市報6017.53點，是9月10日後收市新高，當日報6026.34點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是8月23日。

個股表現

康師傅（0322）擬發不超過20億元人民幣中期票據。收報10.4元，跌0.38%。

國銀金租（1606）：購買80架A320 NEO。收報1.15元，升0.88%。

卡姆丹克太陽能（0712）：正式收到法院撤回清盤呈請文本。收報0.066元，無升跌。

互太紡織（1382）越南廠房因颱風吹襲暫停產。收報1.46元，跌1.35%。

華訊（0833）200萬美元收購越南電子製造商Momentum控股權。收報0.43元，跌7.53%。

國泰（0293）貨運加設單件包裹追蹤服務。收報7.85元，跌0.51%。

禮建德（8455）料今年7至8月獲授合約總額跌約40%。收報0.015元，無升跌。

銀娛（0027）旗下澳門銀河8月中場殺數28億排名眾中場首位。收報28.35元，升1.61%。

弘陽地產（1996）：終止IPO後購股權計劃及股份獎勵計劃。收報0.054元，無升跌。

中國水務（0855）叫停分拆銀龍供水來港上市。收報4.35元，升0.23%。

巨星傳奇（6683）：或有股東趁市場動盪獲利回吐，考慮採取措施保護股東利益。收報2.89元，升11.58%。

馬雲：阿里巴巴（9988）從不是被保護的公司，被超越是意料中事，目標是經營102年。收報83.2元，升2.15%。

破頂股表現

破頂股包括，DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見4.34元，收報4.22元，跌0.47%；康耐特光學（2276）創上市新高，見14元，收報13.84元，跌1%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8949.7元，收報8949.7元，升0.04%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1069.5元，收報1069.45元，升0.05%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見18.25元，收報18.25元，升0.55%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見114元，收報108.3元，升0.28%；第一太平（0142）創52周高，見4.31元，收報4.28元，升2.15%；方正控股（0418）創52周高，見0.67元，收報0.66元，升26.92%；達利國際（0608）創52周高，見1.68元，收報1.68元，無升跌；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見215.2元，收報215元，升0.84%；勇利投資（1145）創52周高，見0.188元，收報0.182元，升1.68%；粵豐環保（1381）創52周高，見4.58元，收報4.53元，無升跌；星星集團（1560）創52周高，見1元，創上市新低，見0.071元，收報0.154元，跌9.41%；康寧醫院（2120）創52周高，見15元，收報14.98元，升1.49%；香港潮商集團（2322）創52周高，見1.2元，收報1元，升11.11%；京信通信（2342）創52周高，見1.17元，收報1.14元，升2.7%。

破底股方面

59隻股份創上市新低，其中十隻包括，招商局置地（0978）低見0.208元，收報0.208元，跌2.8%；SOHO中國（0410）低見0.57元，收報0.59元，升1.72%；融信中國（3301）低見0.094元，收報0.1元，升5.26%；希教國際控股（1765）低見0.166元，收報0.173元，跌4.42%；楓葉教育（1317）低見0.177元，收報0.205元，升3.54%；廣汽集團（2238）低見2.18元，收報2.22元，升0.45%；呷哺呷哺（0520）低見0.75元，收報0.76元，跌6.17%；新世界發展（0017）低見6.2元，收報6.34元，升0.96%；稻香（0573）低見0.47元，收報0.47元，跌3.09%；百威（1876）低見7.83元，收報7.93元，跌1.25%。

105隻股份創52周低，其中十隻包括，寶勝國際（3813）低見0.53元，收報0.54元，無升跌；合生（0754）低見2.44元，收報2.46元，跌1.2%；周大福（1929）低見5.83元，收報5.86元，跌4.09%；周生生（0116）低見5.8元，收報5.8元，跌1.36%；東方表行集團（0398）低見3.19元，收報3.21元，跌0.93%；東風集團股份（0489）低見1.86元，收報1.88元，跌1.57%；嘉華國際（0173）低見1.63元，收報1.64元，跌0.61%；叙福樓（1978）低見0.35元，收報0.36元，跌2.7%；中電華大科技（0085）低見0.96元，收報0.98元，無升跌；中國黃金國際（2099）低見28元，收報28.4元，跌1.9%。

異動股

上升異動股，包括，新利軟件（8076）創52周高，見0.028元，收報0.028元，升75%；百能國際能源（8132）收報0.076元，升38.18%；聚利寶控股（8527）收報0.118元，升35.63%；太和控股（0718）平上市低位0.018元，收報0.024元，升33.33%；信源企業集團（1748）收報5.5元，升29.41%；中國醫療集團（8225）收報0.091元，升28.17%；方正控股（0418）創52周高，見0.67元，收報0.66元，升26.92%；天機控股（1520）收報0.063元，升26%；恆新豐控股（1920）收報0.65元，升25%；易居企業控股（2048）收報0.099元，升23.75%。

下跌異動股，包括，創輝珠寶（8537）創上市新低，見0.114元，收報0.128元，跌39.34%；國際商業結算（0147）見52周低0.031元，收報0.032元，跌30.43%；經發物業（1354）收報20.3元，跌26.58%；直通電訊（8337）創上市新低，見0.052元，收報0.056元，跌25.33%；百德國際（2668）收報0.64元，跌23.81%；長久股份（6959）收報6.3元，跌22.98%；西王置業（2088）創上市新低，見0.02元，收報0.028元，跌22.22%；文業集團（1802）收報0.035元，跌20.45%；NEXION TECH（8420）收報0.016元，跌20%；美中嘉和（2453）收報18.74元，跌17.26%；國瑞健康（2329）收報0.096元，跌16.52%。

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