報道引述消息指，商業銀行正在進行最後的準備工作，迎接即將到來的房貸利率調整，部分住房貸款可能立即下調多達50個基點。

較早前報道指，內地考慮允許房主和貸款銀行重新協商貸款條件，而不用等到銀行通常到1月份調整房貸利率。報道引述消息指，金融監管機構已提議在全國範圍內將存量房貸利率共計下調80個基點左右，分兩步實施。

據克而瑞8月底匯編的數據，存量房貸的平均利率約為4%，而新發放的首套住房貸款利率為3.2%，第二套住房貸款利率為3.5%。

根據官方數據，截至6月底，被看作中資銀行優質資產的個人住房貸款餘額為37.79萬億元人民幣（5.3萬億美元），為近三年來的最低水平。房貸利率降得太猛會給銀行帶來壓力，畢竟截至6月底，銀行業平均淨息差已降至1.54%的紀錄低點，遠沒到維持合理盈利能力必需的門檻水平，即1.8%。

據申萬宏源估計，如果存量房貸利率降低80個基點，業主將節省逾3,000億元利息；對於100萬元30年期房貸而言，月供會下降約9%。

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