moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

據報內地本月下調存量房貸利率

彭博社引述消息人士指，內地最快於本月下調存量住房貸款利率，加快節奏減輕數百萬家庭的借貸成本，爭取刺激消費。人行和金融監管總局未回應查詢。

報道引述消息指，商業銀行正在進行最後的準備工作，迎接即將到來的房貸利率調整，部分住房貸款可能立即下調多達50個基點。

較早前報道指，內地考慮允許房主和貸款銀行重新協商貸款條件，而不用等到銀行通常到1月份調整房貸利率。報道引述消息指，金融監管機構已提議在全國範圍內將存量房貸利率共計下調80個基點左右，分兩步實施。

據克而瑞8月底匯編的數據，存量房貸的平均利率約為4%，而新發放的首套住房貸款利率為3.2%，第二套住房貸款利率為3.5%。

根據官方數據，截至6月底，被看作中資銀行優質資產的個人住房貸款餘額為37.79萬億元人民幣（5.3萬億美元），為近三年來的最低水平。房貸利率降得太猛會給銀行帶來壓力，畢竟截至6月底，銀行業平均淨息差已降至1.54%的紀錄低點，遠沒到維持合理盈利能力必需的門檻水平，即1.8%。

據申萬宏源估計，如果存量房貸利率降低80個基點，業主將節省逾3,000億元利息；對於100萬元30年期房貸而言，月供會下降約9%。

 

其他報道

恒指收市升131點 略升穿250天線 科指升0.71% 成交一周最少 北水轉流入

匯豐私銀料第四季環球市場更波動 高配全球股票和優質債券

瑞穗：料美今年減息4次 內地公債反映經濟前景悲觀 人行或實行差異化貨幣政策

滬深三大指數午後向下 滬指跌0.17%

OneDegree：伙杜拜保險公司為阿聯酋客戶簽發數字資產托管風險保險

日本合點迴轉壽司店港開首分店 擬以香港作地區總部拓展業務

沙特數據和人工智能管理局與華為簽諒解備忘錄 共同培養ICT及AI人才

【有片：埋身擊】美國減息有利科技股 可吼相關股份或恒生科指

半日沽空金額減18% 美團增1.5倍

UNIQLO、GU姊妹品牌首度聯手開店 選址「啟德體育園」零售館區

恒指半日升166點 科指升1.3% 北水轉流入

據報內地要投資銀行家上交護照 並就出國計劃申請許可

滬指以近半日低位收市 收跌0.05%