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海底撈擬擴大海外開店規模　楊利娟指美國「潛力無限」

內地連鎖火鍋店海底撈（6862）擬擴大海外市場。海底撈旗下特海國際（9658）行政總裁楊利娟日前接受《彭博》訪問時稱，未來幾年將重點拓展成熟的國外市場，尤其是在美國，希望在內地食客減少消費之際，努力吸引海外新顧客。

楊利娟表示，最快明年在紐約和洛杉磯開設更多門市，形容美國市場提供「全球最大潛力」。楊認為，海外市場足夠龐大，看不到任何上限或限制。

楊透露，海底撈考慮加強擴張海外市場，未來可能在瑞士、德國、西班牙或法國「插旗」，但現時未有具體時間表及框架。

楊指出，如果海底撈想在海外市場進一步擴張，不再依賴海外華人的話，他們需要吸引非中國人或不熟悉火鍋概念的食客。楊表示，海底撈計劃改變一些海外分店產品，以培養更廣泛的客戶群，包括目前在東南亞國家試運行清真食品，因部分國家有大量穆斯林人口。

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