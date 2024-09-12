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PCCW Global 與銀河航天合作 擬引入低地球軌道衛星服務

香港電訊（6823）PCCW Global 與銀河航天簽署諒解備忘錄，PCCW Global 將透過銀河航天的低軌衛星解決方案擴展衛星產品服務，而銀河航天則可透過 PCCW Global 的網絡覆蓋拓展國際市場。該服務初步將專注香港及「一帶一路」國家。

PCCW Global指，通過是次合作，雙方可通過低軌衛星為個人、企業及政府客戶在偏遠地區提供高速網絡服務。由於低軌衛星的時延較傳統的地球靜止軌道／地球同步衞星 （GEO/GSO）低九成，將可支援海事、航空、物聯網、無人機及其他市場的應用。

公司續稱，電訊網絡供應商亦可透過低軌衛星的手機直連（direct-to-cell）技術，將網絡覆蓋擴展至最偏遠的地區，同時讓用家利用市面上的手機及智能裝置直接連接衛星使用語音、短訊及寬頻服務。

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