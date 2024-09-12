moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

法院就四名被告透過非法賣空進行證券欺詐案定下審訊日期

早前，證監會與警方針對社交媒體「唱高散貨」活動等涉嫌投資騙局而展開的聯合行動，其後律政司檢控四名人士李景康、陳藝思、林顯輝及許佩欣。據證監會今日公布，區域法院在李景康、陳藝思、林顯輝及許佩欣否認欺詐控罪後，今天將審訊日期定為2025年12月8至17日。四名被告承認非法賣空交替控罪。

四名被告被指在2020年6月23日至2020年9月9日期間，多次欺騙星火證券有限公司（星火）的一名客戶主任，向其訛稱擁有某些股份，意圖欺詐星火及誘使其就該等股份發出賣盤。四名被告因而獲得330萬元的利益，而星火亦蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

這宗案件源自證監會與警方針對社交媒體「唱高散貨」活動等涉嫌投資騙局而展開的聯合行動。該四名被告其後遭律政司檢控。

四名被告獲准保釋，等候審訊。保釋條件包括不得離開香港及須交出所有旅行證件。

 

其他報道

PCCW Global 與銀河航天合作 擬引入低地球軌道衛星服務

全日沽空金額減少17% 美團沽空增92%

據報內地本月下調存量房貸利率

恒指收市升131點 略升穿250天線 科指升0.71% 成交一周最少 北水轉流入

海底撈擬擴大海外開店規模　楊利娟指美國「潛力無限」

匯豐私銀料第四季環球市場更波動 高配全球股票和優質債券

瑞穗：料美今年減息4次 內地公債反映經濟前景悲觀 人行或實行差異化貨幣政策

滬深三大指數午後向下 滬指跌0.17%

OneDegree：伙杜拜保險公司為阿聯酋客戶簽發數字資產托管風險保險

日本合點迴轉壽司店港開首分店 擬以香港作地區總部拓展業務

沙特數據和人工智能管理局與華為簽諒解備忘錄 共同培養ICT及AI人才

【有片：埋身擊】美國減息有利科技股 可吼相關股份或恒生科指

半日沽空金額減18% 美團增1.5倍