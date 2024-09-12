早前，證監會與警方針對社交媒體「唱高散貨」活動等涉嫌投資騙局而展開的聯合行動，其後律政司檢控四名人士李景康、陳藝思、林顯輝及許佩欣。據證監會今日公布，區域法院在李景康、陳藝思、林顯輝及許佩欣否認欺詐控罪後，今天將審訊日期定為2025年12月8至17日。四名被告承認非法賣空交替控罪。
四名被告被指在2020年6月23日至2020年9月9日期間，多次欺騙星火證券有限公司（星火）的一名客戶主任，向其訛稱擁有某些股份，意圖欺詐星火及誘使其就該等股份發出賣盤。四名被告因而獲得330萬元的利益，而星火亦蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。
這宗案件源自證監會與警方針對社交媒體「唱高散貨」活動等涉嫌投資騙局而展開的聯合行動。該四名被告其後遭律政司檢控。
四名被告獲准保釋，等候審訊。保釋條件包括不得離開香港及須交出所有旅行證件。
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