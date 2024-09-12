是次銀團貸款安排的協調行包括中國香港及滙豐銀行。貸款的整體定價為按照香港銀行同業拆息加86個基點。

至於30億元的社會責任貸款，將會用作發展筲箕灣明華大廈重建項目、香港仔石排灣道及觀塘定安街的安置屋邨，及粉嶺百和路、洪水橋/厦村、啟德1E1用地和古洞北的專用安置屋邨。而有關的社會責任貸款已獲得香港品質保證局認證，實證上述項目已經符合可持續金融框架的標準。

房協主席陳家樂表示，,很高興今次的銀團貸款得到銀行界的踴躍支持。這項貸款除了代表銀行界對房協發展的信任，更是對香港市民安居樂業的支持，以及對香港未來充滿信心的證明，具有多重意義。這筆貸款將會用作支持房協的業務發展，尤其是資助房屋項目的興建。當中30億元的社會責任貸款，將用於特定房屋項目，為不同階層市民提供可負擔的資助房屋，為社會的可持續發展締造長遠價值。

目前房協正在規劃及興建的項目超過20個，當中超過17,000個資助房屋單位將會在未來5年陸續落成，包括資助出售房屋、專用安置屋邨、出租屋邨重建項目，以及長者房屋。

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