在跨境支付方面，他指出，香港金管局和阿聯酋中央銀行，與另外三家中央銀行以及國際結算銀行創新樞紐正合作進行一個名為「多種央行數碼貨幣」（mBridge）的項目，研究批發型央行數字貨幣的應用。該項目在 2022 年完成了試點階段，有來自四個司法管轄區的 20 家銀行參與。今年，該項目已達到「最簡可行產品」（MVP）階段，我們將進一步擴大公私營部門的參與。

另金管局和迪拜金融服務管理局（DFSA）將於下周一（9月16）日共同舉辦聯合氣候金融會議，旨在促進亞洲和中東地區的可持續金融發展，應對實現淨零排放的共同挑戰，並提供一個平台，讓來自這些地區的不同利益相關方交流有關轉型金融需求、障礙及解決方案的看法，促進香港與迪拜之間的更緊密合作。

去年九月，陳浩濂代表財庫局與迪拜經濟與旅遊部簽署了一份諒解備忘錄。協議旨在加強雙邊關係與合作，並通過在金融科技、虛擬辦公室、家族辦公室以及綠色和可持續金融等領域探索政策溝通、知識交流及合作機會，促進兩地金融服務行業的可持續發展。

他又提及，今年5月，財庫局聯同投資推廣署、香港金融發展局及保監局，聯合率領代表團前往阿聯酋的迪拜和阿布扎比、沙特阿拉伯、卡塔爾，與當地政界和商界人士會面，探索互利共贏的商業機會。代表團由超過 50 名來自不同領域的代表組成，包括金融科技、Web3 以及資產和財富管理，並與迪拜多家機構和公司，包括迪拜金融服務管理局、迪拜虛擬資產監管局和迪拜金融市場，就香港金融業的多個關鍵發展領域，如金融科技、綠色和可持續金融、家族辦公室等，進行了廣泛交流和業務對接。

香港與迪拜的戰略合作夥伴關係還包括雙方在金融科技生態系統發展上的相互支持，例如相方分別組團參加香港金融科技周和迪拜金融科技峰會，雙方可以利用兩地市場的獨特優勢，促進充滿活力的金融科技生態，吸引全球人才和投資。