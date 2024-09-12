上海金普頓徐家匯酒店無縫連接奢侈品牌雲集的上海港匯恒隆廣場，可充分滿足商務及休閒旅客對於個性化旅居體驗的需求。酒店將提供149間客房，設有天台花園、空中露台和室外泳池等設施。該酒店將為恒隆集團在內地首間酒店。

恒隆集團行政總裁盧韋柏表示，上海港匯恒隆廣場是集團進軍內地市場的首個項目。他們與洲際酒店集團攜手，將港匯服務式公寓煥新升級為上海金普頓徐家匯酒店，標誌着我們在加強港匯恒隆廣場『GATEWAY TO INSPIRATION』的定位，以及其於國內國外的吸引力方面邁出重要一步。此舉彰顯出我們對徐家匯商圈的長期承諾。他們希望通過此次戰略合作，為上海這座城市注入創新靈感和生機活力，進一步鞏固恒隆在商業地産市場的領導地位。

洲際酒店集團大中華區首席執行官愛默爾（Daniel Aylmer）表示，入華49年，集團一直深耕中國市場，並持續關注一、二線城市的奢華酒店市場發展。他們希望把金普頓這個品牌介紹給更多的消費者們，並擴大集團在核心城市奢華精品酒店的市場版圖。他們將攜手恒隆集團，將上海金普頓徐家匯酒店建設成為詮釋多樣都市社交時光的全新地標。

現時恒隆集團除了持有恒隆地產（0101）逾63%權益，尚持有恒隆白洋舍50%股權，在港亦涉足聯營商業項目東薈城、和恒隆地產合資發展北角寫字樓，及持有長沙灣及屯門租盤。在內地方面，其在上海港匯恒隆廣場經營辦公樓、住宅及服務式寓所租務。另透過恒隆地產經營同一項目的商場部份。翻查該集團年報，住宅服務式公寓樓面約18355平方米。恒隆系的酒店業務，目前多在恒隆地產的層面，聯同外國品牌經營，目前位於瀋陽的酒店已開業，位於昆明、無錫、杭州的酒店正待陸續開業。

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