恒生投資聯同招商證券資產管理（香港）合作，推出兩隻美國國債交易所買賣基金（ETF），分別為「恒生招商彭博美國國債 1-3 年指數ETF」（3436），以及「恒生招商彭博美國國債 7-10 年指數ETF」（3435），料管理費最高為0.2%，全年經常性開支比率為每年0.46%，每手基金單位為10，發行價格為78元，交易貨幣為港元，下周一（16日）上市。
恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊表示，留意到跨境理財通的南向通，當中的內地投資者持有的港澳投資產品大部分為存款，歸因於因本港相對於內地，可提供較高利率的存款產品選擇。她亦提到，自跨境理財通2.0實施後，今年3月至7月南下流入本港的資金合計達682億元人民幣，較去年同期增逾24倍。
李佩珊提到目前恒生投資擁有33隻投資產品，可提供跨境理財通的內地投資者認購，而是次兩隻美國國債ETF亦被新納入的理財通的產品。她續指，希望為市場波動以及減息周期中，尋求流動性和降低風險的投資者而設，是次兩隻美國國債ETF亦提供可分散風險的投資選擇。
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