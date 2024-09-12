恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊表示，留意到跨境理財通的南向通，當中的內地投資者持有的港澳投資產品大部分為存款，歸因於因本港相對於內地，可提供較高利率的存款產品選擇。她亦提到，自跨境理財通2.0實施後，今年3月至7月南下流入本港的資金合計達682億元人民幣，較去年同期增逾24倍。

李佩珊提到目前恒生投資擁有33隻投資產品，可提供跨境理財通的內地投資者認購，而是次兩隻美國國債ETF亦被新納入的理財通的產品。她續指，希望為市場波動以及減息周期中，尋求流動性和降低風險的投資者而設，是次兩隻美國國債ETF亦提供可分散風險的投資選擇。

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