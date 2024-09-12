本港網上人壽保險公司Blue，今年初至8月Blue的保單數量（NOP）較去年同期上升47%，年度化保費等值（APE）同期亦升38%。Blue行政總裁兼執行董事孔德秋表示，展望未來公司將持續不斷為市場度身訂造不同的保障計劃。
Blue同時宣布，推出新產品「WeMedi香港牙科保D2」，為市民提供相宜保費的牙科保障。此計劃涵蓋各類常見口腔治療，洗牙、補牙、剝牙，甚至杜牙根、箍牙、植牙、假牙、磨牙牙套及牙齒美白，全年牙科服務保障額為1.7萬元，無等候期，本身有牙齒問題都可以投保。
另外，孔德秋表示，為慶祝成立6周年，Blue亦推出全新「WeMedi 香港牙科保 D2」，連同「WeCare定期人壽保障計劃TL3」推出兩項保費優惠。此外，並於本月27日至10月6日「Blue 6周年扭出驚喜宣傳車」，當中參與活動有機會可贏出個「雙人來回塞班島機票」的頭奬。
其他報道
渣打企業及投資銀行部據報成立新團隊 冀爭取大額收入跨境業務交易
PCCW Global 與銀河航天合作 擬引入低地球軌道衛星服務
恒指收市升131點 略升穿250天線 科指升0.71% 成交一周最少 北水轉流入
瑞穗：料美今年減息4次 內地公債反映經濟前景悲觀 人行或實行差異化貨幣政策
OneDegree：伙杜拜保險公司為阿聯酋客戶簽發數字資產托管風險保險
沙特數據和人工智能管理局與華為簽諒解備忘錄 共同培養ICT及AI人才