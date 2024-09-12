Blue同時宣布，推出新產品「WeMedi香港牙科保D2」，為市民提供相宜保費的牙科保障。此計劃涵蓋各類常見口腔治療，洗牙、補牙、剝牙，甚至杜牙根、箍牙、植牙、假牙、磨牙牙套及牙齒美白，全年牙科服務保障額為1.7萬元，無等候期，本身有牙齒問題都可以投保。

另外，孔德秋表示，為慶祝成立6周年，Blue亦推出全新「WeMedi 香港牙科保 D2」，連同「WeCare定期人壽保障計劃TL3」推出兩項保費優惠。此外，並於本月27日至10月6日「Blue 6周年扭出驚喜宣傳車」，當中參與活動有機會可贏出個「雙人來回塞班島機票」的頭奬。

其他報道

渣打企業及投資銀行部據報成立新團隊 冀爭取大額收入跨境業務交易

實力建業料全年虧損擴大至5567萬元

恒生投資推兩隻美國國債ETF 下周一上市

恒隆集團上海港匯服務式公寓變身上海金普頓徐家匯酒店

淘寶今起接入微信支付 料9月底全線消費者可用

恒生投資薛永輝：未見內地強勁政策出台 港股選股策略應保守

陳浩廉:數字資產托管保險獲阿聯酋央行批落地

輝立推銀債「11免」認購優惠

王衞增持順豐房託

房協簽訂120億元銀團貸款 歷來最大額

法院就四名被告透過非法賣空進行證券欺詐案定下審訊日期

PCCW Global 與銀河航天合作 擬引入低地球軌道衛星服務

全日沽空金額減少17% 美團沽空增92%

據報內地本月下調存量房貸利率

恒指收市升131點 略升穿250天線 科指升0.71% 成交一周最少 北水轉流入

海底撈擬擴大海外開店規模 楊利娟指美國「潛力無限」

匯豐私銀料第四季環球市場更波動 高配全球股票和優質債券

瑞穗：料美今年減息4次 內地公債反映經濟前景悲觀 人行或實行差異化貨幣政策

滬深三大指數午後向下 滬指跌0.17%

OneDegree：伙杜拜保險公司為阿聯酋客戶簽發數字資產托管風險保險

日本合點迴轉壽司店港開首分店 擬以香港作地區總部拓展業務

沙特數據和人工智能管理局與華為簽諒解備忘錄 共同培養ICT及AI人才

【有片：埋身擊】美國減息有利科技股 可吼相關股份或恒生科指