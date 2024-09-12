moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

網上保險公司Blue年初至8月APE按年升38%

本港網上人壽保險公司Blue，今年初至8月Blue的保單數量（NOP）較去年同期上升47%，年度化保費等值（APE）同期亦升38%。Blue行政總裁兼執行董事孔德秋表示，展望未來公司將持續不斷為市場度身訂造不同的保障計劃。

Blue同時宣布，推出新產品「WeMedi香港牙科保D2」，為市民提供相宜保費的牙科保障。此計劃涵蓋各類常見口腔治療，洗牙、補牙、剝牙，甚至杜牙根、箍牙、植牙、假牙、磨牙牙套及牙齒美白，全年牙科服務保障額為1.7萬元，無等候期，本身有牙齒問題都可以投保。

另外，孔德秋表示，為慶祝成立6周年，Blue亦推出全新「WeMedi 香港牙科保 D2」，連同「WeCare定期人壽保障計劃TL3」推出兩項保費優惠。此外，並於本月27日至10月6日「Blue 6周年扭出驚喜宣傳車」，當中參與活動有機會可贏出個「雙人來回塞班島機票」的頭奬。

其他報道

渣打企業及投資銀行部據報成立新團隊  冀爭取大額收入跨境業務交易

實力建業料全年虧損擴大至5567萬元

恒生投資推兩隻美國國債ETF 下周一上市

恒隆集團上海港匯服務式公寓變身上海金普頓徐家匯酒店

淘寶今起接入微信支付 料9月底全線消費者可用

恒生投資薛永輝：未見內地強勁政策出台 港股選股策略應保守

陳浩廉:數字資產托管保險獲阿聯酋央行批落地

輝立推銀債「11免」認購優惠

王衞增持順豐房託

房協簽訂120億元銀團貸款 歷來最大額

法院就四名被告透過非法賣空進行證券欺詐案定下審訊日期

PCCW Global 與銀河航天合作 擬引入低地球軌道衛星服務

全日沽空金額減少17% 美團沽空增92%

據報內地本月下調存量房貸利率

恒指收市升131點 略升穿250天線 科指升0.71% 成交一周最少 北水轉流入

海底撈擬擴大海外開店規模　楊利娟指美國「潛力無限」

匯豐私銀料第四季環球市場更波動 高配全球股票和優質債券

瑞穗：料美今年減息4次 內地公債反映經濟前景悲觀 人行或實行差異化貨幣政策

滬深三大指數午後向下 滬指跌0.17%

OneDegree：伙杜拜保險公司為阿聯酋客戶簽發數字資產托管風險保險

日本合點迴轉壽司店港開首分店 擬以香港作地區總部拓展業務

沙特數據和人工智能管理局與華為簽諒解備忘錄 共同培養ICT及AI人才

【有片：埋身擊】美國減息有利科技股 可吼相關股份或恒生科指