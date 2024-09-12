文章日期：2024年9月12日 20:03
幸福控股（0260）公布，在9月4日獲覆核委員會通知公司，覆核委員會決定維持上市委員會已決定根據上市規則取消公司之股份上市。
聯交所通知，公司最後上市日期將為9月16日，股份上市將於9月17日上午9時起被取消。
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