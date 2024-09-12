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數碼港：支援社群企業將綠十金融科技等解決方案落地一帶一路

第九屆「一帶一路高峰論壇」一連兩日（9月11至12日）在香港會議展覽中心舉行，數碼港主席陳細明致辭指，香港作為國際金融中心，可善用其於「綠十」及「金融科技」等新領域的優勢，積極參與「一帶一路」建設。數碼港匯聚超過430家金融科技公司，涵蓋綠十金融科技、ESG報告、碳信用交易、財富管理科技等範疇，將繼續努力，支援社群企業將綠十金融科技、網絡安全等解決方案，落地「一帶一路」市場。

此外，數碼港企業亦在論壇上擴大海外市場足跡取，旗下培育初創、專注城市農業科技的水耕細作（Farmacy），與澳洲FutureBright Society Enterprise Pty Ltd在論壇上簽署成立合營企業Farmacy ANZ，旨在推動澳洲及紐西蘭的創新農業可持續性，並擴展其綠十食品網絡至多金商業及教育領域。

此外，水耕細作亦與AGI Tech簽署合作協議，計劃在中東市場推出城市農業解決方案，並以阿聯酋為起點。公司將利用智能農業系統設城市綠十社區，並透過與AGI Tech的合作，強化與當地農業技術機構的研發合作，推動該區的綠十未來發展。

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