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道指升235點創兩周高 標指、納指連升4日

美債息個別發展，美2年期10年期債息差連續第5日正數，金龍指數見兩周最大幅，道指連升兩日，見兩周新高，標指、納指連升4日，見一周高。美國8月PPI按年升幅創年初以來新低，之前一個月數據遭下修，進一步顯示通脹壓力正在趨緩。美國上周首次申請失業救濟人數三周來首次上升，與招聘放緩趨勢一致。美國8月份聯邦預算赤字飈升，利息成本繼續對整體收支平衡構成壓力。受股市和房價穩步上漲推動，美國家庭淨資產第二季度升至紀錄高位，消費者和企業的借款增速放緩。

歐洲央行如預期所料下調關鍵存款利率25基點，並調降經濟預期，但行長拉加德拒絕做出明確減息承諾，稱將把貨幣政策的限制性保持足夠長時間。因經濟增速面臨的風險仍偏下行，歐洲央行據悉未完全關閉10月減息之門。

個股方面，巴菲特主要副手，巴郡保險業務副主席Ajit Jain賣掉持有的逾一半巴郡A類股票。OpenAI發布具有推理能力的人工智能模型o1，內部代號為「草莓」。ChatGPT Plus和Team用戶可以使用該模型的預覽版本。

道瓊斯工業平均指數收漲235點，升幅0.58%，報41096點。標普500指數收漲41點，升幅0.75%，報5595點。納斯達克綜合指數收漲174點，或1.01%，報17569點。

Caterpillar升1.37%，報339.58美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻30點，而聯合健康跌0.23%，報588.42元，拖累道指8點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報222.77元，升0.04%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報154.69元，升2.33%，亞馬遜(美：AMZN)收市報187元，升1.34%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報525.6元，升2.69%，英偉達(美：NVDA)收市報119.14元，升1.9%，微軟(美：MSFT)收市報427元，升0.93%，Tesla (美：TSLA)收市報229.81元，升0.73%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.8%，報512點。德國DAX指數收漲1.03%，報18518點；法國CAC 40指數漲0.52%，報7435點；英國富時100指數收漲0.58%，報8240點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.8%，報5615點。

美國2年期債息曾跌最多0.86%，是9月11日後最大跌幅，當日跌幅為1.33%。低見3.6102厘，是9月11日3.5462厘後最低。收市跌0.06%，報3.6392厘，是9月10日後收市新低，當日報3.5941厘。

美國10年期債息曾升最多1.39%，是9月9日後最大升幅，當日升幅為1.42%。高見3.704厘，是9月10日3.7211厘後最高。收市升0.56%，報3.674厘，是9月9日後收市新高，當日報3.7004厘。連升2日，累計升0.0317厘，對上一次連升2日是8月27日。

美2年期10年期債息差連續第5日正數，高見3.258基點，是9月11日5.703基點後最高。收市報3.062基點，是9月10日後收市新高，當日報4.406基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至128.567基點，是9月10日126.957基點後最窄。收市報130.632基點，是9月3日後收市最窄，當日報129.297基點。

金龍指數曾跌最多1.52%，是8月28日後最大跌幅，當日跌幅為3.84%。低見5574.21點，是9月10日5569.15點後最低。收市報5615.46點，是9月10日後收市新低，當日報5603.25點。

道指曾升最多0.6%，是9月9日後最大升幅，當日升幅為1.62%。高見41107.35點，是9月4日41172.59點後最高。收市報41096.77點，是8月30日後收市新高，當日報41563.08點。連升2日，累計升359.81點，對上一次連升2日是8月30日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月26日。

標指曾升最多0.84%，是9月11日後最大升幅，當日升幅為1.18%。高見5600.71點，是9月3日5623.89點後最高。收市報5595.76點，是8月30日後收市新高，當日報5648.4點。連升4日，累計升187.34點，對上一次連升4日是8月13日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是8月16日。

納指曾升最多1.21%，是9月11日後最大升幅，當日升幅為2.32%。高見17605.72點，是8月30日17720.38點後最高。收市報17569.68點，是8月30日後收市新高，當日報17713.62點。連升4日，累計升878.85點，對上一次連升4日是8月13日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是7月5日。

 

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