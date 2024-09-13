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港股ADR升18點 夜期高水54點 美期亞股升

美股向上，港股ADR升18點或0.11%，報17259點，即月恒指夜期升41點，報17294點，夜期高水54點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.16%，折合報370.9元；阿里巴巴（9988）升0.8%，折合報83.35元；美團（3690）升1.91%，折合報122.54元；匯控（0005）升0.72%，折合報67.59元；建行（0939）跌0.14%，折合報5.32元。

道期現升0.098%；標期現升0.09%；納期現升0.08%。日本東證指數現跌0.84%；韓國KOSPI指數現升0.18%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.64%。

VIX指數隔晚跌3.5%或0.62點，報17.07點。

紐油現升0.56%或0.39美元，報69.36美元；布油現升0.44%或0.32美元，報72.29美元；金價現升0.11%或2.82美元，報2560.72美元；LME 銅期貨隔晚升1.37%或125美元，報9215.5美元。比特幣現跌0.04%或25.85美元，報58168.78美元；美國10年期債息現跌0.76%或0.0281厘，報3.6459厘。

今日焦點股份可留意：

豐盛生活服務（0331）最快今公布業績。

嘀嗒出行（2559）發750萬美元存託股收購優信約2%股權。

HKTVmall母公司香港科技探索（1137）公布，HKTVmall，8月訂單總商品交易額按年跌逾4%。

靈寶黃金（3330）申請H股全流通。

渣打（2888）企業及投資銀行部據報成立新團隊，冀爭取大額收入跨境業務交易。

實力建業（0519）料全年虧損擴大至5567萬元。

恒隆集團（0010）上海港匯服務式公寓變身上海金普頓徐家匯酒店。

阿里巴巴（9988）旗下淘寶今起接入騰訊（0700）旗下微信支付，料9月底全線消費者可用。

王衞增持順豐房託（2191）

據報內地本月下調存量房貸利率。留意內房內銀。

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