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自動系統1170萬美元減持GDH

自動系統（0771）公布，以1170萬美元出售91.33萬股Grid Dynamics Holdings(下稱GDH)股份，佔GDH股份總數約1.19%。每股平均售價約12.8美元，較GDH股份於9月12日每股收市價14.05美元折讓約8.90%。完成後，公司仍持有GDH 18.12%。

公司料實現賬面收益約200萬美元。出售事項所得款項總額預計約為1170萬美元，扣除稅項及相關開支後，所得款項淨額擬用作潛在投資或一般營運資金用途。

董事認為，出售事項有助集團變現其於GDH投資的溢利，並重新分配資源於日後其他再投資的機遇。此外，出售事項實為增加集團現金流量的良機，並足以保障公司及其股東整體的利益，原因為(a)出售事項通過經紀人進行，符合美國適用證券法律法規；及(b)董事相信就根據出售事項透過以大手交易方式進行的GDH股份出售價格所提供的8.90%折讓乃屬合理，以促進出售事項的進行，並符合美國市場慣例。

GDH是技術諮詢、平台和產品工程以及先進分析服務的領先供應商。GDH將技術視覺與商業判斷相結合，通過解決企業最迫切的技術挑戰，為正在進行業務轉型的企業公司締造正面的商業成果。GDH的主要優勢在於其在企業級AI領域8年的經驗與領導地位，以及在資料、分析、雲端與DevOps、應用程式現代化和客戶體驗方面的深厚專業知識與持續投資。GDH成立於2006年，總部位於矽谷，在美國、歐洲及印度設有辦公室。

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