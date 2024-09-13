恒指今早高開57點或0.34%，報17298點，大市成交金額10億元；國指今早高開24點或0.41%，報6041點。恒生科技指數開市報3477點，升0.06%。上升股份比例為6.45%，下跌為3.2%，無升跌為90.34%。