恒指今早高開57點或0.34%，報17298點，大市成交金額10億元；國指今早高開24點或0.41%，報6041點。恒生科技指數開市報3477點，升0.06%。上升股份比例為6.45%，下跌為3.2%，無升跌為90.34%。
藍籌41隻升，12隻下跌，29隻無升跌。紫金礦業（2899）升2.87%，報14.36元，是升幅最大的藍籌，長和（0001）跌0.84%，報41.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股15隻升，8隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報21.35元，升2.15%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報41.1元，跌3.86%。
恒指續高於250天線(17236.64點)。科指續低於10天線(3480.52點)、20天線(3480.12點)。
自動系統（0771）1170萬美元減持GDH。無成交，報0.49元。
豐盛生活服務（0331）最快今公布業績。無成交，報5.37元。
嘀嗒出行（2559）發750萬美元存託股收購優信約2%股權。無成交，報2.25元。
HKTVmall母公司香港科技探索（1137）公布，HKTVmall，8月訂單總商品交易額按年跌逾4%。無成交，報1.57元。
靈寶黃金（3330）申請H股全流通。開市報3.07元，升6.6%。
渣打（2888）企業及投資銀行部據報成立新團隊，冀爭取大額收入跨境業務交易。開市報77.8元，無升跌。
實力建業（0519）料全年虧損擴大至5567萬元。無成交，報0.07元。
恒隆集團（0010）上海港匯服務式公寓變身上海金普頓徐家匯酒店。無成交，報8.61元。
阿里巴巴（9988）旗下淘寶今起接入騰訊（0700）旗下微信支付，料9月底全線消費者可用。阿里開市報83.5元，升0.36%。
騰訊（0700）開市報372.8元，升0.05%。
王衞增持順豐房託（2191）。無成交，報2.69元。
內銀
建行（0939）開市報5.4元，升0.75%。
農業銀行（1288）開市報3.49元，升0.29%。
工行（1398）開市報4.17元，升0.48%。
中國銀行（3988）開市報3.36元，升0.6%。
內房
中海外（0688）開市報11.12元，跌0.18%。
龍湖（0960）開市報7.8元，升0.13%。
潤地（1109）開市報19.4元，無升跌。
合景泰富（1813）無成交，報0.216元。
融創（1918）開市報0.94元，升1.08%。
龍光地產（3380）開市報0.75元，升1.35%。
奧園（3883）開市報0.1元，跌3.85%。
旭輝（0884）開市報0.216元，跌0.92%。
破頂股包括，SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1843元，開市報1843元，升1.6%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1843元，開市報1843元，升1.6%；恒生人幣金ＥＴＦ（84403）創上市新高，見38元，開市報38元，升1.06%。
2隻股份創上市新低，包括眾誠能源（2337）低見2.11元，開市報2.11元，跌12.08%；檸萌影視（9857）低見3.5元，開市報3.5元，跌4.37%。
創52周低，其中包括，青島啤酒股份（0168）低見41.5元，開市報41.5元，跌0.36%；順豪物業（0219）低見0.65元，開市報0.65元，跌2.99%。
異動股
上升異動股，包括，宜明昂科（1541）開市報4.4元，升14.58%；中國天保集團（1427）開市報0.218元，升14.14%；朗華國際集團（8026）開市報0.335元，升13.56%；HYGIEIA GROUP（1650）開市報0.096元，升10.34%；中國紅包（8316）開市報0.135元，升8.87%；中彩網通控股（8071）開市報0.014元，升7.69%；靈寶黃金（3330）開市報3.07元，升6.6%；巨星傳奇（6683）開市報3.06元，升5.88%；康方生物（9926）開市報59.55元，升5.77%；中國白銀集團（0815）開市報0.28元，升5.66%。
下跌異動股，包括，眾誠能源（2337）創上市新低，見2.11元，開市報2.11元，跌12.08%；巴克１７９８集團（1010）開市報0.43元，跌8.51%；朝威控股（8059）開市報0.012元，跌7.69%；恆泰裕集團（8081）開市報0.043元，跌6.52%；國農金融投資（8120）開市報0.045元，跌6.25%；匯財金融投資（8018）開市報0.068元，跌5.56%；ALCO HOLDINGS（0328）開市報5.5元，跌5.5%；眾淼（1471）開市報5.81元，跌5.37%；滔搏（6110）開市報2.24元，跌4.68%；檸萌影視（9857）創上市新低，見3.5元，開市報3.5元，跌4.37%。
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