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港元拆息全線向下 全線HIBOR見逾1年低 12個月息見兩年低

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌9.11點子至3.7231%，是2023年9月4日後最低，當日報3.68577%。對上一次連跌3日是9月5日，當日拆息報3.88607%。

港元現報7.7984元升值47點子，曾貶值最多7點子，報7.8038元，是8月28日7.804元後最弱。亦曾升值最多58點子，報7.7973元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌14.55點子至2.6531%，是2023年8月31日後最低；1星期HIBOR跌29.85點子至2.98726%，是2023年4月21日後最低；2星期HIBOR跌14.41點子至3.28976%，是2023年9月4日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌7.27點子至4.01042%，是2023年5月4日後最低；6個月期HIBOR跌4.45點子至4.05548%，是2023年4月28日後最低；12個月期HIBOR跌3.99點子至4.07649%，是2022年9月16日後最低。

美元指數現報101.084貶值0.282點或0.28%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.2104%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.324%，連續6日收窄，利差是2024年8月07日後最窄，當日差距為-1.3057%。

對上一次連續6日收窄，是2024年6月24日，當日利差報-0.8229%。

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