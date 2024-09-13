恒指今早高開57點，高位升300點，低位升57點，高低波幅242點。上升股份比例為30.68%，下跌為16.86%，無升跌為52.45%。

恒指半日升167點或0.97%，報17408點，大市成交金額519億元；國指升62點或1.05%，報6080點。恒生科技指數收報3501點，升0.74%。

藍籌股成交金額209.35億元，佔大市成交40.33%；科指成份股成交金額104.47億元，佔大市成交20.12%；國指成份股成交金額175.62億元，佔大市成交33.83%。

24隻雙櫃台股，總成交0.24億元人民幣，相當於約0.27億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少11.57%，至87.46億元，佔大市成交16.82%。牛熊證成交金額45.65億元，減少14.12%；窩輪成交金額41.81億元，減少8.62%。

藍籌71隻升，7隻下跌，4隻無升跌。紫金礦業（2899）升4.87%，收報14.64元，是升幅最大的藍籌，百威（1876）跌2.14%，收報7.76元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，8隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報24.1元，升3.66%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報41.55元，跌2.81%。

恒指曾升穿10天線(17442.27點)、20天線(17536.49點)、50天線(17416.92點)，續高於250天線(17237.08點)。科指升穿10天線(3482.89點)、20天線(3481.3點)、50天線(3496.69點)。

北水南下合計淨流入6.36億元，較上日減少79.32%，連續第2日流入，累計流入37.1億元。北水本月累計流入221.88億元，按月減少47.01%，連續第3個月減少，金額是2023年12月後新低，連續第15個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多1.74%，是8月30日後最大升幅，當日升幅為2.34%。高見17540.81點，是9月5日17555.61點後最高。連升2日，累計升299.67點，對上一次連升2日是8月30日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是8月26日。

科指曾升最多1.54%，是9月12日後最大升幅，當日升幅為1.66%。高見3528.77點，是9月3日3534.69點後最高。連升4日，累計升64.38點，對上一次連升4日是6月6日。

國指曾升最多1.83%，是8月30日後最大升幅，當日升幅為2.52%。高見6127.86點，是9月5日6155.54點後最高。連升2日，累計升97.87點，對上一次連升2日是8月30日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是8月26日。

個股表現

京東（9618）再次加薪 旗下零售集團和職能體系一年發放20個月薪金。收報104.7元，升0.29%。

佳兆業（1638）逾74%債務持有人已加入重組支持協議 孫越南退休。收報0.088元，無升跌。

金價再創新高。金礦、珠寶股升。

黃金股

中國黃金國際（2099）收報29.8元，升4.93%。

靈寶黃金（3330）收報2.96元，升2.78%。

紫金礦業（2899）收報14.64元，升4.87%。

招金礦業（1818）收報12.7元，升4.96%。

價值黃金（3081）創上市新高，見60.82元，收報60.82元，升2.12%。

SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1851.5元，收報1850元，升1.98%。

山東黃金（1787）收報15.18元，升5.56%。

珠寶股

周大福（1929）收報5.93元，升1.19%。

六福集團（0590）收報14.14元，升1%。

周生生（0116）見52周低5.79元，收報5.82元，升0.34%。

景福集團（0280）收報0.335元，升3.08%。

謝瑞麟（0417）收報0.8元，無升跌。

自動系統（0771）1170萬美元減持GDH。收報0.49元，無升跌。

豐盛生活服務（0331）最快今公布業績。收報5.37元，無升跌。

嘀嗒出行（2559）發750萬美元存託股收購優信約2%股權。收報2.09元，跌7.11%。

HKTVmall母公司香港科技探索（1137）公布，HKTVmall，8月訂單總商品交易額按年跌逾4%。收報1.54元，跌1.91%。

靈寶黃金（3330）申請H股全流通。收報2.96元，升2.78%。

渣打（2888）企業及投資銀行部據報成立新團隊，冀爭取大額收入跨境業務交易。收報78.05元，升0.32%。

實力建業（0519）料全年虧損擴大至5567萬元。收報0.07元，無升跌。

恒隆集團（0010）上海港匯服務式公寓變身上海金普頓徐家匯酒店。收報8.77元，升1.86%。

阿里巴巴（9988）旗下淘寶今起接入騰訊（0700）旗下微信支付，料9月底全線消費者可用。阿里收報83.25元，升0.06%。

騰訊（0700）收報374.4元，升0.48%。

王衞增持順豐房託（2191）。收報2.7元，升0.37%。

據報內地本月下調存量房貸利率。內銀內房普遍向上。

內銀

建行（0939）收報5.4元，升0.75%。

農業銀行（1288）收報3.45元，跌0.86%。

工行（1398）收報4.19元，升0.96%。

中國銀行（3988）收報3.35元，升0.3%。

內房

中海外（0688）收報11.24元，升0.9%。

龍湖（0960）收報8.13元，升4.36%。

潤地（1109）收報19.88元，升2.47%。

非藍籌內房

合景泰富（1813）收報0.216元，無升跌。

恒大（3333）停牌。

萬科（2202）收報3.97元，升2.06%。

融創（1918）收報0.95元，升2.15%。

禹洲（1628）收報0.064元，升10.34%。

佳兆業（1638）收報0.088元，無升跌。

新城發展（1030）收報1.49元，升2.05%。

龍光地產（3380）收報0.76元，升2.7%。

世茂集團（0813）收報0.47元，升1.08%。

雅居樂（3383）收報0.38元，升1.33%。

時代中國（1233）收報0.205元，升3.02%。

奧園（3883）收報0.104元，無升跌。

旭輝（0884）收報0.222元，升1.83%。

富力（2777）收報0.7元，升1.45%。

遠洋集團（3377）收報0.181元，跌3.21%。

碧桂園（2007）停牌。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見60.82元，收報60.82元，升2.12%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1851.5元，收報1850元，升1.98%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見4.4元，收報4.4元，升4.27%；喆麗控股（2209）創上市新高，見7元，收報6.92元，升5.17%；康耐特光學（2276）創上市新高，見14.12元，收報14.1元，升1.88%；安碩印度（2836）創上市新高，見42.6元，收報42.56元，升1.14%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1851.5元，收報1850元，升1.98%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8953元，收報8952.75元，升0.03%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1069.55元，收報1069.55元，升0.01%；恒生人幣金ＥＴＦ（84403）創上市新高，見38元，收報38元，升1.06%；同源康醫藥（2410）創上市新高，見34.35元，收報32.05元，升0.16%；第一太平（0142）創52周高，見4.38元，收報4.35元，升1.64%；方正控股（0418）創52周高，見0.71元，收報0.7元，升6.06%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見217元，收報216.4元，升0.65%；米格國際控股（1247）創52周高，見2.75元，收報2.49元，跌2.35%；蠟筆小新食品（1262）創52周高，見2.2元，收報1.9元，升9.2%；康寧醫院（2120）創52周高，見15.9元，收報15.26元，升1.87%；盛業（6069）創52周高，見5.98元，收報5.82元，跌2.35%；新利軟件（8076）創52周高，見0.032元，收報0.029元，升3.57%；康方生物（9926）創52周高，見61.75元，收報61.15元，升8.61%；泡泡瑪特（9992）創52周高，見49.5元，收報48.85元，跌0.41%。

破底股方面

28隻股份創上市新低，其中十隻包括，融信中國（3301）低見0.092元，收報0.098元，跌2%；希教國際控股（1765）低見0.163元，收報0.164元，跌5.2%；百威（1876）低見7.76元，收報7.76元，跌2.14%；中國寶力科技（0164）低見0.345元，收報0.355元，跌5.33%；中播數據（0471）低見0.032元，收報0.033元，無升跌；中國金融投資管理（0605）低見0.103元，收報0.103元，跌14.17%；玖源集團（0827）低見0.048元，收報0.05元，跌7.41%；唐宮中國（1181）低見0.224元，收報0.224元，跌2.61%；廣匯寶信（1293）低見0.088元，收報0.088元，跌7.37%；耐世特（1316）低見2.32元，收報2.35元，升0.43%。

創52周低，其中包括，寶勝國際（3813）低見0.53元，收報0.54元，無升跌；周生生（0116）低見5.79元，收報5.82元，升0.34%；大快活（0052）低見6.85元，收報6.99元，跌2.65%；叙福樓（1978）低見0.35元，收報0.365元，升1.39%；包浩斯（0483）低見0.23元，收報0.23元，跌1.29%；載通（0062）低見8.03元，收報8.05元，跌0.37%；中達集團控股（0139）低見0.011元，收報0.011元，跌8.33%；新時代能源（0166）低見0.042元，收報0.042元，跌4.55%；青島啤酒股份（0168）低見40.65元，收報41.2元，跌1.08%。

異動股

上升異動股，包括，宜明昂科（1541）收報5.6元，升45.83%；恒大汽車（0708）收報0.3元，升32.16%；易緯集團（3893）收報0.6元，升26.32%；C-LINK SQ（1463）收報0.57元，升20%；貝森金融（0888）收報0.037元，升19.35%；盛龍錦秀國際（8481）收報0.58元，升18.37%；BHCC HOLDING（1552）收報0.118元，升18%；齊屹科技（1739）收報0.237元，升16.75%；北京建設（0925）收報0.044元，升15.79%。

下跌異動股，包括，煜榮集團（1536）創上市新低，見0.061元，收報0.061元，跌24.69%；新百利融資（8439）收報0.425元，跌22.73%；中國數字視頻（8280）收報0.021元，跌22.22%；萬里印刷（8385）收報0.128元，跌20.99%；三寶科技（1708）收報0.345元，跌20.69%；創陞控股（2680）收報0.22元，跌18.52%；迪諾斯環保（1452）收報0.053元，跌17.19%；瑞港建設（6816）收報0.101元，跌15.83%；佳辰控股（1937）收報0.221元，跌15%；依波路（1856）收報1.27元，跌14.77%。

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