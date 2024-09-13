國泰於 7 月 31 日已贖回餘下百分之五十的優先股，有關發行的優先股亦是國泰在 2020 年推行資本重組計劃的一部分。優先股股息合共 24.4 億元，連同回購認股權證，國泰向香港特區政府支付了接近 40 億元。

行政總裁林紹波表示，感謝政府和所有股東自疫情起及一直以來的支持。國泰正展開積極發展的策略，早前已承諾在未來七年投資超過 1,000 億元。是次重大投資將進一步提升顧客體驗，並配合機場三跑道系統落成，鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。

林紹波又指，國泰正進一步現代化及擴展國泰機隊，未來將接收逾 100 架新一代窄體客機、區域廣體客機、長途廣體客機及大型貨機，並有權再額外增購逾 80 架飛機。

國泰今年稍後時間在重新設計的波音 777-300ER 客機上推出全新的商務客艙 — 爾雅商務艙（Aria Suite）、特選經濟客艙，以及煥然一新的經濟客艙。地面服務方面，國泰航空將在未來三年於香港和北京推出全新設計的旗艦貴賓室，並於紐約開設首個國泰航空專屬貴賓室。

其他報道

美的IPO據報以上限定價

恒指半日升167點 創月內最大升幅 曾升穿10、20、50天線

IMF：中國向製造業提供支持 僅對出口產生些許效應

許家印據報被移至深圳特別拘留中心 以便與恒大高層溝通

京東再次加薪 旗下零售集團和職能體系一年發放20個月薪金

港元拆息全線向下 全線HIBOR見逾1年低 12個月息見兩年低

白宮成立AI數據中心基礎設施工作組

甲骨文預計2029財年收入至少1040億美元

佳兆業逾74%債務持有人已加入重組支持協議 孫越南退休

金價再創新高 SPDR金ETF、價值黃金破頂 招金升4% 周大福升2%

內地債牛持續 10年、30年期國債息見紀錄新低

滬深三大指數個別發展 人行進行2362億元人幣逆回購

恒指高開57點 科指升0.06% 紫金升2.87%

自動系統1170萬美元減持GDH

港股ADR升18點 夜期高水54點 美期亞股升

道指升235點創兩周高 標指、納指連升4日

北水增持建行 減持旭輝