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國泰完成認股權證回購 總代價逾15億元

國泰（0293）公布，今日已完成回購於 2020 年資本重組計劃中，向香港特別行政區政府發行的所有認股權證。回購所有認股權證的總代價約為 15.3 億元。

國泰於 7 月 31 日已贖回餘下百分之五十的優先股，有關發行的優先股亦是國泰在 2020 年推行資本重組計劃的一部分。優先股股息合共 24.4 億元，連同回購認股權證，國泰向香港特區政府支付了接近 40 億元。

行政總裁林紹波表示，感謝政府和所有股東自疫情起及一直以來的支持。國泰正展開積極發展的策略，早前已承諾在未來七年投資超過 1,000 億元。是次重大投資將進一步提升顧客體驗，並配合機場三跑道系統落成，鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。

林紹波又指，國泰正進一步現代化及擴展國泰機隊，未來將接收逾 100 架新一代窄體客機、區域廣體客機、長途廣體客機及大型貨機，並有權再額外增購逾 80 架飛機。

國泰今年稍後時間在重新設計的波音 777-300ER 客機上推出全新的商務客艙 — 爾雅商務艙（Aria Suite）、特選經濟客艙，以及煥然一新的經濟客艙。地面服務方面，國泰航空將在未來三年於香港和北京推出全新設計的旗艦貴賓室，並於紐約開設首個國泰航空專屬貴賓室。

 

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