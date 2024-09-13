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金澤培：港鐵留意中東及東南亞投資機會 助培訓一帶一路沿線國鐵路人材

港鐵（0066）行政總裁金澤培今午出席聯同港鐵學院舉辦的「一帶一路鐵路論壇」，他指出，由於一帶一路沿線國家及地區的鐵路發展處於不同階段，因此現階段會著手舆該等國家及地區交流及協助提供培訓當地人材，目前有數百人在培訓中，並會就沿線東南亞及中東地區進行討論及探索機會。

他說，今天的論壇有逾300名地區代表、官員及專家出席。港鐵既在香港紮根，並培養人材及開發技術。他們既在港做好服務，及開拓內地及海外業務，亦因應一帶一路國家及地區的鐵路處於不同發展階段，因此港鐵可舆該等國家及地區交流經驗，港鐵學院亦可参與培訓人材，促進長期合作。他們亦會和中東及東南亞地區参與討論、培訓人材，並在了解後再進一步探討沿線國家的發展機會。

在向一帶一路國家及地區提供鐵路人員培訓方面，他透露，過去一段時間已經培訓數百人，並舆內地知名大學合作提供課程，學員遍及東南亞、中東及內地。

此外，在商場業務方面，隨著租客之一舒適堡暫時結業，金澤培表示，會按既定程序處理租約事宜。

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