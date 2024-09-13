日圓升值，兌美元見9個月最強，兌港元亦見近8個月最強。匯豐上調日圓兌美元匯率預期 預計避險地位將再度增強。
每美元兌日圓曾貶值最多0.82%，貶值至140.65日圓，是2023年12月28日140.25日圓後最弱。現報141.32日圓，貶值0.35%。連續貶值4日，累計貶值1.86日圓，對上一次連續貶值4日是9月6日。
每百日圓兌港元曾升值最多0.76%，升值至5.5437，是1月2日5.5455後最強。現報5.5196，升值0.33%。連續升值4日，累計0.0737，對上一次連續4日是9月6日。
匯豐報告稱，認為日圓重拾避險功能，加上聯儲局正在轉向減息周期，將美元兌日圓第四季目標預測從148調整至142，將2025年第二季預測從144調整至138日圓。
報告稱，「由於聯儲局不再處於加息周期，因此與過去三年相比，未來的避險情緒趨勢更有可能使日圓受益」，報告亦指出，日圓現在與VIX指數呈正相關，與富時世界指數和10年期美債息呈負相關。
匯豐預計，日本央行在加息周期結束時將政策利率提升至0.75%，會在2025年第一季度和第三季度再有兩次25個基點的加息。
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