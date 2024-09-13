每美元兌日圓曾貶值最多0.82%，貶值至140.65日圓，是2023年12月28日140.25日圓後最弱。現報141.32日圓，貶值0.35%。連續貶值4日，累計貶值1.86日圓，對上一次連續貶值4日是9月6日。

每百日圓兌港元曾升值最多0.76%，升值至5.5437，是1月2日5.5455後最強。現報5.5196，升值0.33%。連續升值4日，累計0.0737，對上一次連續4日是9月6日。

匯豐報告稱，認為日圓重拾避險功能，加上聯儲局正在轉向減息周期，將美元兌日圓第四季目標預測從148調整至142，將2025年第二季預測從144調整至138日圓。

報告稱，「由於聯儲局不再處於加息周期，因此與過去三年相比，未來的避險情緒趨勢更有可能使日圓受益」，報告亦指出，日圓現在與VIX指數呈正相關，與富時世界指數和10年期美債息呈負相關。

匯豐預計，日本央行在加息周期結束時將政策利率提升至0.75%，會在2025年第一季度和第三季度再有兩次25個基點的加息。

其他報道

金澤培：港鐵留意中東及東南亞投資機會 助培訓一帶一路沿線國鐵路人材

滬指連跌三個交易日 本周跌2.23%

波音工會否決勞資協議 周五午夜起罷工

WeChat Pay HK伙內地文娛平台貓眼娛樂推出限時優惠

匯豐上調九倉評級至「持有」 目標價維持17.3元

創維13億人幣悉售樂金顯示（中國）一成股權

國泰完成認股權證回購 總代價逾15億元

半日沽空金額減9% 美團沽空減25%

美的IPO據報以上限定價

恒指半日升167點 創月內最大升幅 曾升穿10、20、50天線

IMF：中國向製造業提供支持 僅對出口產生些許效應

許家印據報被移至深圳特別拘留中心 以便與恒大高層溝通

京東再次加薪 旗下零售集團和職能體系一年發放20個月薪金

港元拆息全線向下 全線HIBOR見逾1年低 12個月息見兩年低