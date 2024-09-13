moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

日圓升值見逾8個月最強 匯豐上調預期

日圓升值，兌美元見9個月最強，兌港元亦見近8個月最強。匯豐上調日圓兌美元匯率預期 預計避險地位將再度增強。

每美元兌日圓曾貶值最多0.82%，貶值至140.65日圓，是2023年12月28日140.25日圓後最弱。現報141.32日圓，貶值0.35%。連續貶值4日，累計貶值1.86日圓，對上一次連續貶值4日是9月6日。

每百日圓兌港元曾升值最多0.76%，升值至5.5437，是1月2日5.5455後最強。現報5.5196，升值0.33%。連續升值4日，累計0.0737，對上一次連續4日是9月6日。

匯豐報告稱，認為日圓重拾避險功能，加上聯儲局正在轉向減息周期，將美元兌日圓第四季目標預測從148調整至142，將2025年第二季預測從144調整至138日圓。

報告稱，「由於聯儲局不再處於加息周期，因此與過去三年相比，未來的避險情緒趨勢更有可能使日圓受益」，報告亦指出，日圓現在與VIX指數呈正相關，與富時世界指數和10年期美債息呈負相關。

匯豐預計，日本央行在加息周期結束時將政策利率提升至0.75%，會在2025年第一季度和第三季度再有兩次25個基點的加息。

其他報道

金澤培：港鐵留意中東及東南亞投資機會 助培訓一帶一路沿線國鐵路人材

滬指連跌三個交易日 本周跌2.23%

波音工會否決勞資協議 周五午夜起罷工

WeChat Pay HK伙內地文娛平台貓眼娛樂推出限時優惠

匯豐上調九倉評級至「持有」 目標價維持17.3元

創維13億人幣悉售樂金顯示（中國）一成股權

國泰完成認股權證回購 總代價逾15億元

半日沽空金額減9% 美團沽空減25%

美的IPO據報以上限定價

恒指半日升167點 創月內最大升幅 曾升穿10、20、50天線

IMF：中國向製造業提供支持 僅對出口產生些許效應

許家印據報被移至深圳特別拘留中心 以便與恒大高層溝通

京東再次加薪 旗下零售集團和職能體系一年發放20個月薪金

港元拆息全線向下 全線HIBOR見逾1年低 12個月息見兩年低