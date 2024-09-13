Pizza Hut WOW主要針對「一人食」族群、年輕消費者及對價格敏感的消費客群，通過精簡及創新的菜單設計、菜品份量、門店設計等，滿足該消費客群需求。產品類別除了Pizza、意粉、飯食、沙律及牛扒，更拓展至海鮮類，並提供更多具有價格競爭優勢的產品，例如帝王蟹腳售價為49元（人民幣、下同），其他菜品的定價低至6元起。

根據大眾點評資料顯示，Pizza Hut WOW人均消費介乎30元至40元。通過百勝中國的供應鏈，Pizza Hut WOW能以實惠的價格提供優質食物，亦提供更多「輕享裝」選擇，例如Pizza基本重量約250克，更適合「一人食」消費場景。

第一家Pizza Hut WOW店於今年5月在廣州開業，由於新店型是大多由Pizza Hut舊店改造，主要圍繞招牌門面進行，廚房調整較少，店面設計由長桌換成適合一人食的小桌，改造所需費用不高，選址空間及靈活性較大。Pizza Hut WOW在兩個月內已開設超過100家店，華南開店成功後複製到華東、華中等沿海地區市場，目前涵蓋廣東、浙江、福建、湖北等省份。

Pizza Hut相關負責人指，Pizza Hut WOW的開店模式適合不同類型的商圈，社區等各種場景，可滿足不同消費者需求，未來發展想象空間非常大。

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